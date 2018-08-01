Банк «Агророс» представил новые категории повышенного cash back по дебетовой карте Visa Platinum

Базирующийся в Саратове банк «Агророс» ввел новые категории начисления повышенного cash back по дебетовой карте Visa Platinum. Так, за покупки в категориях «детская одежда, включая одежду для самых маленьких», «магазины офисных, школьных принадлежностей, канцтоваров» и «школы начальная и средняя» предусмотрено начисление в размере 4%. Акция продлится до 31 августа 2018 года.

Полина Пронина. «В преддверии начала учебного года данная акция очень актуальна и привлекательна даже с учетом обязательного условия совершения безналичных операций по карте на сумму не менее 15 тысяч рублей в месяц», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру

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Вознаграждение в размере 0,5% от суммы, как и прежде, будет выплачиваться за любые покупки; 1% — при обороте по карте от 10 тыс. рублей в месяц. Максимальная общая сумма возврата составляет 5 тыс. рублей.

Прочие условия не изменились.

Плата за выпуск и обслуживание карты в первый год составит 2,5 тыс., за второй год — 2 тыс. рублей. Бесплатно снять денежные средства с карты можно в банкоматах банка, а в ПВН — с комиссией в 0,5%. За выдачу наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ придется заплатить 1%, но не менее 100 рублей, за пределами РФ — 1%, но не менее 2,5 доллара. Снятие средств в пунктах выдачи наличных иных кредитных организаций обойдется клиенту в 1%, минимум 4 доллара.