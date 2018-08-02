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7 августа на стадионе в Осинове пройдет митинг против МСЗ
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7 августа на стадионе в Осинове пройдет митинг против МСЗ 

АиФ Казань 23 часа назад
Фото: АиФ Казань
7 августа на стадионе села Осиново Зеленодольского района пройдет очередной митинг против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ).
Как уточнили «АиФ-Казань» в сельсовете, митинг согласован администрацией. Листовки с призывом прийти на митинг уже распространяются по поселку и в соцсетях. Предметом недовольства стало решение депутатов осиновского сельсовета проголосовать за перевод части земель сельхозназначения под промышленную зону, ранее этот участок был выкуплен инвестором МСЗ. «Народные избранники» проигнорировали наше мнение, долой их!», — говорится в листовках. Сообщается, что также готовятся обращения в Росприроднадзор. Начало митинга в 17.30.
Тем временем, как рассказала «АиФ-Казань» юрист Елена Бикташева, 8 августа в Верховном суде РТ рассмотрят иск 109 осиновцев к Кабмину РТ, утвердившему территориальную схему обращения с отходами. Главная претензия — проект не прошел общественное обсуждение согласно поправкам в ФЗ «Об отходах производства и потребления». Эта поправка была внесена в закон во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, говорит Елена Бикташева. Президент заявил о необходимости учитывать мнение местного населения при размещении объектов по обращению с отходами. Однако в республике такого обсуждения территориальной схемы не состоялось.
Также жители Осиново оспаривают в суде назначение публичных слушаний по Генплану.
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