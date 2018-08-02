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Курс доллара повысился после решения ФРС
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Курс доллара повысился после решения ФРС 

Investing.com Россия 19 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В четверг курс доллара вырос против других основных валют после того, как ФРС указала, что сохранит свой курс на постепенное повышение процентной ставки в этом году. Британский фунт подешевел перед решением Банка Англии по монетарной политике.
В 09:52 МСК индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, повысился на 0,21% до 94,66.
Спрос на доллар остается высоким после того, как в среду, в результате своего двухдневного заседания, ФРС прогнозируемо сохранила значение процентной ставки без изменений. Центробанк США в своем заявлении сообщил о стабильном росте экономики страны и улучшении ситуации на рынке труда.
Доллар также получил поддержку из-за спроса на защитные активы в связи с новыми опасениями о ситуации в международной торговле.
В среду администрация Трампа сообщила о том, что планирует повысить размер пошлин на импортные китайские товары на сумму $200 млрд Теперь ставка пошлины будет составлять 25% вместо 10%. Это заявление усиливает торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира.
Курс евро снизился к доллару. Пара EUR/USD просела на 0,21% до 1,1634.
Курс доллара снизился относительно иены: пара USD/JPY опустилась на 0,09% до 111,62, но удержала большую часть роста, который был зафиксирован во вторник после решения Банка Японии о сохранении низкого значения процентной ставки и лишь незначительных изменений в программе выкупа активов.
Курс фунта снизился к доллару. Пара GBP/USD просела на 0,28% до 1,3090. В четверг состоится заседание Банка Англии. Большинство аналитиков прогнозируют, что Банк Англии повысит процентную ставку во второй раз в этом десятилетии несмотря на менее радостные прогнозы относительно британской экономики и о росте неопределенности относительно Brexit.
Австралийский доллар подешевел. Пара AUD/USD просела на 0,3% до 0,7383. Курс австралийского доллара зависит от экономического роста Китая, поскольку экономика Австралии является экспортно-ориентированной.
Новозеландский доллар также подешевел: NZD/USD снизилась на 0,28% до 0,6773.
Investing.com Россия: последние новости
Форекс - Курс EUR/USD вырос к закрытию американских торгов Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,57% Главные мировые новости вторника
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