Курс доллара повысился после решения ФРС

Investing.com — В четверг курс доллара вырос против других основных валют после того, как ФРС указала, что сохранит свой курс на постепенное повышение процентной ставки в этом году. Британский фунт подешевел перед решением Банка Англии по монетарной политике.

В 09:52 МСК индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, повысился на 0,21% до 94,66.

Спрос на доллар остается высоким после того, как в среду, в результате своего двухдневного заседания, ФРС прогнозируемо сохранила значение процентной ставки без изменений. Центробанк США в своем заявлении сообщил о стабильном росте экономики страны и улучшении ситуации на рынке труда.

Доллар также получил поддержку из-за спроса на защитные активы в связи с новыми опасениями о ситуации в международной торговле.

В среду администрация Трампа сообщила о том, что планирует повысить размер пошлин на импортные китайские товары на сумму $200 млрд Теперь ставка пошлины будет составлять 25% вместо 10%. Это заявление усиливает торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира.

Курс евро снизился к доллару. Пара EUR/USD просела на 0,21% до 1,1634.

Курс доллара снизился относительно иены: пара USD/JPY опустилась на 0,09% до 111,62, но удержала большую часть роста, который был зафиксирован во вторник после решения Банка Японии о сохранении низкого значения процентной ставки и лишь незначительных изменений в программе выкупа активов.

Курс фунта снизился к доллару. Пара GBP/USD просела на 0,28% до 1,3090. В четверг состоится заседание Банка Англии. Большинство аналитиков прогнозируют, что Банк Англии повысит процентную ставку во второй раз в этом десятилетии несмотря на менее радостные прогнозы относительно британской экономики и о росте неопределенности относительно Brexit.

Австралийский доллар подешевел. Пара AUD/USD просела на 0,3% до 0,7383. Курс австралийского доллара зависит от экономического роста Китая, поскольку экономика Австралии является экспортно-ориентированной.

Новозеландский доллар также подешевел: NZD/USD снизилась на 0,28% до 0,6773.