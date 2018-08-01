Ещё
Развивающиеся рынки идут на рекорд долга
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
06.08 – 13.08
$
63.80
74.01
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.82
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1588
–0.0134
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Emerging Markets: Новый рекорд долга 

Вести.Ru 1 августа 2018
Фото: Reuters
Развивающиеся страны продолжают стремительно наращивать свою долларовую нагрузку, которая уже превысила отметку $3,7 трлн. За последние шесть месяцев эмитенты стран Emerging Markets разместили бонды на сумму около $1,1 трлн, что примерно соответствует объему, размещенному за аналогичный период прошлого года.
Лидерство среди развивающихся стран по уровню долларовой долговой нагрузки занимает Китай, объем облигационных заимствований которого достиг отметки $500 млрд Объем долларового корпоративного долга в КНР почти в два раза превышает объем аналогичных заимствований в развивающихся странах Европы и Ближнего Востока, продолжая приумножать объем долга в последние годы. Несмотря на усилия КНР, направленные на снижение заемных средств, Международный валютный фонд выражает опасения по поводу высокой долговой нагрузки в китайской экономике и обращает внимание на значимость сохранения политики сдерживания роста кредитования.
Ставки доходности по облигациям Emerging Markets повышаются уже шесть месяцев подряд, что является самым продолжительным периодом с начала века. Снижение спроса на рисковые активы из-за повышения процентных ставок США и укрепления доллара в последнее время отрицательно влияют на размещения новых облигаций Emerging Markets.
По данным агентства Bloomberg, в минувшем июле в ходе 981 размещения облигаций эмитенты стран Emerging Markets привлекли около $118 млрд, что является минимальным объемом за последние пять лет и свидетельствует о некотором охлаждении спроса со стороны инвесторов.
Вести.Ru: последние новости
Роналду, Неймар и Месси в десятке самых крутых звезд Instagram Полицейские Мексики конфисковали партию наркотиков стоимостью $76 миллионов Минфин Белоруссии разместит гособлигации на Мосбирже
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль349
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Дач больше не будет8
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение