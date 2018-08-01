Развивающиеся рынки идут на рекорд долга

Emerging Markets: Новый рекорд долга

Развивающиеся страны продолжают стремительно наращивать свою долларовую нагрузку, которая уже превысила отметку $3,7 трлн. За последние шесть месяцев эмитенты стран Emerging Markets разместили бонды на сумму около $1,1 трлн, что примерно соответствует объему, размещенному за аналогичный период прошлого года.

Лидерство среди развивающихся стран по уровню долларовой долговой нагрузки занимает Китай, объем облигационных заимствований которого достиг отметки $500 млрд Объем долларового корпоративного долга в КНР почти в два раза превышает объем аналогичных заимствований в развивающихся странах Европы и Ближнего Востока, продолжая приумножать объем долга в последние годы. Несмотря на усилия КНР, направленные на снижение заемных средств, Международный валютный фонд выражает опасения по поводу высокой долговой нагрузки в китайской экономике и обращает внимание на значимость сохранения политики сдерживания роста кредитования.

Ставки доходности по облигациям Emerging Markets повышаются уже шесть месяцев подряд, что является самым продолжительным периодом с начала века. Снижение спроса на рисковые активы из-за повышения процентных ставок США и укрепления доллара в последнее время отрицательно влияют на размещения новых облигаций Emerging Markets.

По данным агентства Bloomberg, в минувшем июле в ходе 981 размещения облигаций эмитенты стран Emerging Markets привлекли около $118 млрд, что является минимальным объемом за последние пять лет и свидетельствует о некотором охлаждении спроса со стороны инвесторов.