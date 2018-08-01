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Скидки и акции в ЖК «Огни залива» продлятся до конца лета
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Скидки и акции в ЖК «Огни залива» продлятся до конца лета 

АСН-Инфо 1 августа 2018
Фото: АСН-Инфо
Компания «БФА-Девелопмент» завершает летний сезон скидок двумя новыми акциями на квартиры с полной отделкой в готовых и строящихся корпусах ЖК «Огни залива», который расположен в Красносельском районе Петербурга.
Первая акция «Минус 150 на „однушки“ у залива» распространяется на все 1-комнатные квартиры в 15 корпусе II очереди строительства ЖК «Огни залива».
Для покупки в ипотеку можно воспользоваться предложениями банков, аккредитовавших II очередь ЖК «Огни залива», — ПАО СБЕРБАНК, «БАНК УРАЛСИБ», Банк ВТБ, «АК БАРС» БАНК, «Банк «Санкт-Петербург», «Абсолют Банк», Банк «ФК Открытие», «Запсибкомбанк», АО «Россельхозбанк», «АБ «РОССИЯ», «ГЛОБЭКСБАНК», «Газпромбанк», БАНК «СНГБ», АКБ «Российский капитал».
Вторая новая акция «5 готовых „трешек“ по промо-цене» касается трехкомнатных квартир в 11 корпусе, сданном и заселенном по адресу: пр. Героев, д.25 — I очередь ЖК «Огни залива».
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