Скидки и акции в ЖК «Огни залива» продлятся до конца лета

Компания «БФА-Девелопмент» завершает летний сезон скидок двумя новыми акциями на квартиры с полной отделкой в готовых и строящихся корпусах ЖК «Огни залива», который расположен в Красносельском районе Петербурга.

Первая акция «Минус 150 на „однушки“ у залива» распространяется на все 1-комнатные квартиры в 15 корпусе II очереди строительства ЖК «Огни залива».

Вторая новая акция «5 готовых „трешек“ по промо-цене» касается трехкомнатных квартир в 11 корпусе, сданном и заселенном по адресу: пр. Героев, д.25 — I очередь ЖК «Огни залива».