Российский рынок реагирует на дешевеющую нефть

Сегодняшние торги начались умеренным снижением на фоне дешевеющей нефти и вопреки позитивным сигналам с мировых площадок. Нефтяные котировки снизились на фоне роста запасов

в США, а также на предварительных данных о росте в июле добычи нефти в странах ОПЕК . Стоимость

американской нефти опустилась на 0,4% до 68.47 долл/барр., котировки Brent — на 0,2% до 74.04 долл. /барр. На первую половину торгового дня среды вчерашние аутсайдеры, бумаги РуссНефти, пытаются

частично отыграть вчерашний обвал, прибавляя на первые часы торгов 2,5%, акции М. Видео растут на 0,85%. Котировки вчерашних лидеров, Газпрома и Роснефти, напротив, в умеренном минусе в диапазоне

1%, реагируя на динамику нефтяных котировок и частично нивелируя вчерашний рост. Из значимых

корпоративных новостей следует отметить отчетность ПАО «Мосэнерго» и данные по Роснефти. В 1 полугодии 2018 ПАО «Мосэнерго» отразило снижение рентабельности, на фоне 3,2%-ного роста выручки,

себестоимость выросла на 4,0% ввиду роста расходов на топливо из-за увеличения отпуска тепловой

энергии в отчетном периоде, EBITDA — на 2,2%. Чистая прибыль «Роснефти», приходящаяся на долю BP, во 2 кв. 2018 г. составила 766 млн долл. США, как следует из отчета британской компании. Общая чистая

прибыль «Роснефти» во 2 кв. может составить 3,9 млрд долл, США против 1,5 млрд долл. США в предыдущем квартале. Кроме того, Минфин США продлил с 5 августа до 23 октября срок, в течение

которого американские инвесторы должны избавиться от акций и облигаций компаний, попавших под санкции — Русал EN+ , Группа ГАЗ. Азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне укрепления доллара и на новостях

об усилении торговой напряженности между Китаем и США, а также позитивной отчетности Apple . Торговые

площадки Японии и Южной Кореи в плюсе, тогда как индекс китайской биржи в «красной зоне», реагируя на намерение администрации Белого дома повысить до 25% тарифы на китайский импорт в объеме 200 млрд

долл. США с изначально планировавшихся 10%. Вчера американские площадки закрылись в уверенном

плюсе, реагируя на сообщения о том, что две крупнейшие экономики пытаются возобновить переговоры и избежать полномасштабной торговой войны. Индекс S&P 500 на этом фоне поднялся до 4-месячного

максимума. Все американские индексы в среднем прибавили по полпроцента. Настроения инвесторов до конца текущей недели будут определяться продолжающимся сезоном корпоративной отчетности,

решением банка Англии о повышении ключевой ставки, которое, скорее всего, будет принято в четверг, а также пятничной статистикой по занятости в США — ожидается дальнейшее снижение уровня безработицы