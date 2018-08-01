Японские авиаперевозчики сообщают о снижении прибыли

Москва, 1 августа — «Вести. Экономика» Авиакомпании отмечают, что на снижение результатов в апреле-июне повлиял рост цен на топливо.

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Крупные японские перевозчики Nippon Airways (ANA Holdings) и Japan Airlines во вторник сообщили о том, что несмотря на рост выручки, их прибыль в апреле-июне снизилась. Причиной стало увеличение расходов на дорожающее топливо. ANA Holdings сообщила, что операционная прибыль снизилась на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 20,1 млрд иен ($180 млн). При этом выручка выросла на 7,3% до 484,9 млрд иен. Основной доход от авиационного бизнеса увеличился благодаря устойчивому спросу, но прибыль упала ∎из-за роста расходов на топливо∎. Кроме того, компания вложила средства в повышение безопасности и качества обслуживания. Japan Airlines сообщила, что ее квартальная операционная прибыль выросла на 0,7% до 24,9 млрд иен. При этом чистая прибыль снизилась на 10,3% до 17,5 млрд иен. Авиаперевозчик отмечает, что на прибыль повлияли более высокие операционные расходы. В частности, расходы JAL на топливо выросли на 20% по мере роста нефтяных цен.Japan Airlines прогнозирует падение чистой прибыли в течение 2018 года на 19% 110 млрд иен, несмотря на увеличение дохода на 5% до 1,46 трлн иен.