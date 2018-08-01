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Доллар игнорирует Трампа
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Доллар игнорирует Трампа 

News.ru 1 августа 2018
Фото: Reuters
Доллар продолжает набирать обороты, особенно в паре с иеной, тогда как европейские валюты торгуются с минимальными потерями. Статистика по деловой активности в производственном секторе еврозоны, Германии и Британии вышла, в основном, в негативном ключе. Впрочем, цифры не усилили давление на евро и фунт, которые продолжают торговаться с легким медвежьим уклоном в надежде на то, что риторика ФРС будет сдержанной и неагрессивной.
Тем временем пара доллар/иена успела заглянуть за отметку 112 впервые с 20 июля и консолидируется неподалеку от этого психологического сопротивления. При этом пара отказывается реагировать на усиления напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. Дональд Трамп пригрозил более высокими тарифами на импорт товаров из Поднебесной на сумму $200 млрд (25% вместо ранее озвученных 10%), а Пекин в свойственной ему манере заявил, что отплатит той же монетой, говорит аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
Такую беспечную реакцию доллар/иены можно объяснить тем, что во-первых, инвесторы уже частично выработали иммунитет к торговым перепалкам между двумя государствами и адаптировались к словесным угрозам. Во-вторых, рынки будут больше реагировать на действия, а не на слова, зная об отходчивости Трампа и более мягкой позиции ряда чиновников Белого дома.
В любом случае внимание участников рынка в ближайшее время будет приковано к заседанию ФРС США, которое завершится сегодня вечером. Инвесторы будут жадно ловить любые намеки Джерома Пауэлла на перспективы ужесточения монетарной политики. Однако для запуска более уверенного ралли доллара потребуются более смелые заявления, нежели просто подтверждение намерения повысить ставку в сентябре.
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