Доллар игнорирует Трампа

Доллар продолжает набирать обороты, особенно в паре с иеной, тогда как европейские валюты торгуются с минимальными потерями. Статистика по деловой активности в производственном секторе еврозоны, Германии и Британии вышла, в основном, в негативном ключе. Впрочем, цифры не усилили давление на евро и фунт, которые продолжают торговаться с легким медвежьим уклоном в надежде на то, что риторика ФРС будет сдержанной и неагрессивной.

Тем временем пара доллар/иена успела заглянуть за отметку 112 впервые с 20 июля и консолидируется неподалеку от этого психологического сопротивления. При этом пара отказывается реагировать на усиления напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. Дональд Трамп пригрозил более высокими тарифами на импорт товаров из Поднебесной на сумму $200 млрд (25% вместо ранее озвученных 10%), а Пекин в свойственной ему манере заявил, что отплатит той же монетой, говорит аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко

Такую беспечную реакцию доллар/иены можно объяснить тем, что во-первых, инвесторы уже частично выработали иммунитет к торговым перепалкам между двумя государствами и адаптировались к словесным угрозам. Во-вторых, рынки будут больше реагировать на действия, а не на слова, зная об отходчивости Трампа и более мягкой позиции ряда чиновников Белого дома.