Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования

Банк УРАЛСИБ по итогам 2017 года занял 8 место в рейтинге крупнейших банков на рынке автокредитования по версии газеты Коммерсант . Рейтинг составлен на основе данных банковской годовой отчетности МСФО. Портфель автокредитов Банка УРАЛСИБ по итогам года составил 8,6 млрд рублей.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Ключевым драйвером роста автокредитования в Банке стало снижение процентных ставок в рамках программы «АВТОПАРТНЕР», с одновременным расширением перечня Партнеров-автодилеров, участвующих в программе. Рост поддержало и участие в государственных программах поддержки автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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