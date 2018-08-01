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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования
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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования 

АиФ 1 августа 2018
Фото: АиФ
Банк УРАЛСИБ по итогам 2017 года занял 8 место в рейтинге крупнейших банков на рынке автокредитования по версии газеты Коммерсант. Рейтинг составлен на основе данных банковской годовой отчетности МСФО. Портфель автокредитов Банка УРАЛСИБ по итогам года составил 8,6 млрд рублей.
Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Ключевым драйвером роста автокредитования в Банке стало снижение процентных ставок в рамках программы «АВТОПАРТНЕР», с одновременным расширением перечня Партнеров-автодилеров, участвующих в программе. Рост поддержало и участие в государственных программах поддержки автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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