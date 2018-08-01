Ещё
Банк «Таврический» изменил тарифы по снятию наличных
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Банк «Таврический» изменил тарифы по снятию наличных 

Банки.ру 1 августа 2018
По картам Visa Classic / Mastercard Standard и Visa Gold/ Mastercard Gold комиссия за снятие денежных средств в устройствах банка теперь отсутствует.
Ранее по «классическим» картам до 50 тыс. рублей в месяц плата не взималась, свыше составляла 0,25%. По «золотым» картам прежде взималось 0,25% вне зависимости от суммы снятия. В кассах сторонних банков за снятие наличных теперь взимается комиссия 2%, минимум 200 рублей /5 долларов /5 евро (ранее 7 долларов и 7 евро по валютным картам).
Изменения также коснулись карты «Пенсионная Мир». Теперь по ней можно снимать до 20 тыс. рублей (ранее — 10 тыс. рублей) бесплатно в банкоматах сторонних банков, СМС-информирование и запрос баланса в сторонних банкоматах предоставляется бесплатно.
Продуктовый виджет
Прочие тарифы по картам остались без изменений.
«В связи с отменой комиссии за снятие наличных в устройствах банка карты стали более привлекательными для клиентов. Несомненными плюсами для пенсионеров стало увеличение суммы, которую можно снять без комиссии в банкоматах сторонних кредитных организаций, а также отмена плата за СМС-информирование и запрос баланса в других банках. Следует отметить, что в большинстве банков на рынке плата за снятие в своих банкоматах и кассах отсутствует, также как и комиссия за СМС-информирование по «Пенсионным» картам», — уточняет эксперт Банки.ру Марина Вербицкая.
Банки.ру: последние новости
Moody's повысило прогноз по рейтингам банка «Русский Стандарт» до «стабильного» Международные резервы РФ за неделю выросли на 1,6 млрд долларов АКРА подтвердило рейтинг «ТрансФин-М» на уровне «A-(RU)» с «развивающимся» прогнозом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение