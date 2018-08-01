Банк «Таврический» изменил тарифы по снятию наличных

По картам Visa Classic / Mastercard Standard и Visa Gold/ Mastercard Gold комиссия за снятие денежных средств в устройствах банка теперь отсутствует.

Ранее по «классическим» картам до 50 тыс. рублей в месяц плата не взималась, свыше составляла 0,25%. По «золотым» картам прежде взималось 0,25% вне зависимости от суммы снятия. В кассах сторонних банков за снятие наличных теперь взимается комиссия 2%, минимум 200 рублей /5 долларов /5 евро (ранее 7 долларов и 7 евро по валютным картам).

Изменения также коснулись карты «Пенсионная Мир». Теперь по ней можно снимать до 20 тыс. рублей (ранее — 10 тыс. рублей) бесплатно в банкоматах сторонних банков, СМС-информирование и запрос баланса в сторонних банкоматах предоставляется бесплатно.

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Прочие тарифы по картам остались без изменений.