Рынок оценивает статистику из США и новости из Китая

Investing.com − Согласно отчету Министерства труда США число занятых вне сельскохозяйственного сектора за июль увеличилось на 157 тыс. человек. Это оказалось ниже прогноза аналитиков: предполагалось, что в прошлом месяце в США будет создано 193 тыс. рабочих мест. В то же время значение отчета по занятости от Министерства труда США за июнь было пересмотрено в сторону роста до 248 тыс. рабочих мест по сравнению с первоначальной оценкой в 213 тыс. рабочих мест.

Уровень безработицы в США снизился до 3,9% после 4,0% в предыдущем месяце. Значение показателя совпало с прогнозом.

Средняя почасовая заработная плата в США в июле выросла на 0,3%, что совпало с прогнозом. Вместе с тем, показатель за июнь был пересмотрен с 0,2% до 0,1%. В годовом исчислении за прошлый месяц рост зарплат составил 2,7%, что соответствует показателю июня и консенсус-прогнозу.

Увеличение зарплат тщательно отслеживается ФРС как доказательство повышения спроса на рынке труда и последующего инфляционного давления. Экономисты считают, что для целевого роста инфляции требуется рост зарплат в годовом исчислении на уровне 3,0% или выше.

Уровень неполной занятости составил 7,5% против 7,8% ранее − это минимум с 2001 года.

«История здесь прежняя − сильная экономика, которая наращивает рабочие места, но, по-видимому, недостаточно быстро», − комментирует Адам Баттон, аналитик Forexlive.com.

Одновременно Бюро экономического анализа Министерства торговли США сообщило, что дефицит торгового баланса США в июне вырос на $3,2 млрд, или на 7,3% по сравнению с пересмотренным показателем мая − до $46,3 млрд Аналитики, опрошенные агентством Reuters , полагали, что дефицит торгового баланса в США в июне вырастет до $46,5 млрд Показатель за май был пересмотрен до $43,2 млрд с $43,1 млрд

Индекс доллара США немного снизился после выхода статистики − на 0,1% до отметки 94,85 (по состоянию на 16:00 МСК). Ранее в ходе сессии он торговался выше отметки 95. По отношению к рублю американская валюта снизилась на 0,1% до уровня 63,29 на момент публикации.

Помимо макроэкономических данных из США, валютный рынок также оценивает события с фронта торговой войны: Китай заявил, что введет тарифы в размере 5-25% на импортируемые из США товары стоимостью в $60 млрд Их имплементация будет зависеть от действий США, уточнил официальный Пекин.