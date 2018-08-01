В Китае размер квот для квалифицированных иностранных институциональных инвесторов составил 100,46 млрд долл. США

Пекин, 1 августа / Синьхуа / — В общей сложности 287 иностранных институтов получили квоты на сумму 100,46 млрд долл. США в рамках китайской программы Квалифицированных иностранных инвесторов /QFII/ для перевода денежных средств на счет основного капитала страны. Об этом сообщило Государственное управление валютного контроля КНР.

По состоянию на 30 июня общий размер квот для квалифицированных иностранных институциональных инвесторов в юанях /RQFII/ достиг 622 млрд юаней /около 91 млрд долл. США/.

Китайская валюта конвертируема для торговых целей в рамках расчетов по текущим счетам. При этом, управление капитальным счетом, предназначенным для портфельных инвестиций и займов, осуществляется государством для контроля движения капитала внутри и за пределами страны.

В целях постепенного открытия капитального счета правительство страны в 2003 и 2011 годах соответственно начало реализовывать программы QFII и RQFII. Они предоставляют иностранным инвесторам право вносить деньги на счет для поощрения контролируемого движения капитала.

В настоящее время программа QFII открыта для Специального административного района Сянган, Великобритании, Сингапура, Франции, Республики Корея, Германии, Катара, Канады, Австралии и Люксембурга.

Квоты в рамках программы Квалифицированных отечественных институциональных инвесторов, которая позволяет китайским инвесторам получать доступ к иностранным активам, составили 103,2 млрд долл. США. -0-