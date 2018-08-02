Рынок акций Индонезии закрылся падением, IDX Composite снизился на 0,36%

Investing.com — Фондовый рынок Индонезии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности второстепенных отраслей, горнодобывающей промышленности и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Индонезии IDX Composite упал на 0,36%.

В лидерах роста среди компонентов индекса IDX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Global Teleshop Tbk (JK:GLOB), которые подорожали на 51,0 п. (32,48%), закрывшись на отметке в 208,00. Котировки Rig Tenders Tbk (JK:RIGS) выросли на 58,0 п. (25,00%), завершив торги на уровне 290,00. Бумаги Transcoal Pacific Tbk PT (JK:TCPI) выросли в цене на 800,00 п. (24,92%), закрывшись на отметке 4.010,000.

Лидерами падения стали акции Trans Power Marine Tbk (JK:TPMA), цена которых упала на 52,00 п. (14,29%), завершив сессию на отметке 312,00. Акции Multipolar Technology Tbk (JK:MLPT) поднялись на 115,000 п. (12,92%), закрывшись на уровне 775,00, а Sinergi Megah Internusa Tbk PT (JK:NUSA) снизились в цене на 36,00 п. (12,41%) и завершили торги на отметке 254,00.

На фондовой бирже Индонезии количество подешевевших бумаг (230) превысило количество закрывшихся в плюсе (148), а котировки 131 акций практически не изменились.

Котировки акций Rig Tenders Tbk (JK:RIGS) выросли до 3-летнего максимума, повысившись на 25,00%, 58,0 п., и завершили торги на отметке 290,00. Котировки акций Transcoal Pacific Tbk PT (JK:TCPI) выросли до исторического максимума, поднявшись на 24,92%, 800,00 п., и завершили торги на отметке 4.010,000.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,94%, или 1,31, достигнув отметки $68,97 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,37%, или 0,99, до $73,38 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,89%, или 10,90, до отметки $1.216,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/IDR выросла на 0,49% до 14.526,8, а котировки AUD/IDR упали на 0,08%, достигнув отметки 10.680,70.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,55% до 94,98.