В «Нафтогазе» заявили об аресте активов «Газпрома», цена которых превышает $2,6 млрд

По его словам, данные активы арестованы в юрисдикциях таких стран, как Нидерланды, Швейцария и Англия.

«Эти суммы значительно превышают те $2,6 млрд, которые мы должны получить от «Газпрома», — указал он.

Ранее Витренко заявил, что «Нафтогаз» продолжит принудительное взыскание долга «Газпрома».