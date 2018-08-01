В «Нафтогазе» заявили об аресте активов «Газпрома», цена которых превышает $2,6 млрд 

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал Deutsche Welle, что украинской стороне удалось добиться ареста активов российского «Газпрома», при этом их стоимость «значительно превышает $2,6 млрд», которые компания планирует получить.
По его словам, данные активы арестованы в юрисдикциях таких стран, как Нидерланды, Швейцария и Англия.
«Эти суммы значительно превышают те $2,6 млрд, которые мы должны получить от «Газпрома», — указал он.
Ранее Витренко заявил, что «Нафтогаз» продолжит принудительное взыскание долга «Газпрома».
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН назвал условия для достижения договорённостей между Москвой и Киевом по газу.