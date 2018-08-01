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Чистая прибыль Restaurant Brands в I полугодии поднялась в 1,4 раза
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Чистая прибыль Restaurant Brands в I полугодии поднялась в 1,4 раза 

Прайм 1 августа 2018
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, компании Restaurant Brands International, по итогам первого полугодия 2018 года выросла в 1,4 раза в годовом выражении и составила 593 миллиона долларов, говорится в пресс-релизе компании.
Разводненная прибыль на акцию по итогам полугодия составила 1,25 доллара против 0,57 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла в годовом выражении — на 21,7%, до 2,597 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала чистая прибыль компании выросла на 29%, до 314,2 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,66 доллара против 0,37 доллара во втором квартале 2017 года. Выручка по итогам квартала увеличилась на 18,6% и составила 1,343 миллиарда долларов.
Компания отметила рост общесистемных продаж во всех трех подразделениях, показатель для бренда Popeyes Louisiana Kitchen ("PLK") — ускорился до 10,7% с 3,3%, при этом для Tim Hortons замедлился до 2,2% с 2,6% годом ранее, Burger King — до 8,4% с 10,6%. Сопоставимые продажи для PLK выросли на 2,9%, Burger King — на 1,8%, а для Tim Hortons за период не изменились к прошлому году.
По состоянию на конец второго квартала компания нарастила количество ресторанов Burger King более чем на 1 тысячу, или на 6,4%, до более чем 17 тысяч. Число ресторанов Tim Hortons выросло почти до 4,8 тысячи, на 3%, PLK — до 3 тысяч, или на 7,5%.
Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Является третьим по величине оператором сети быстрого питания в мире. Сеть насчитывает почти 25 тысяч ресторанов в более чем 100 странах и территориях мира. Компания объединяет такие бренды, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes.
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