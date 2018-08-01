«Металлоинвест» во II квартале увеличил выпуск железной руды на 0,2%

«Металлоинвест» во II квартале 2018 года увеличил выпуск железной руды на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,1 млн тонн, сообщили в компании.

Выпуск окатышей за тот же период вырос на 11% — до 6,96 млн тонн, производство горячебрикетированного железа (ГБЖ) — на 9,1% — до 1,997 млн тонн.

Выпуск чугуна увеличился на 5,9% — до 737 тыс. тонн, стали — на 10,4% — до 1,26 млн тонн.