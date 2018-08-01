«Металлоинвест» во II квартале увеличил выпуск железной руды на 0,2% 

«Металлоинвест» во II квартале 2018 года увеличил выпуск железной руды на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,1 млн тонн, сообщили в компании.
Выпуск окатышей за тот же период вырос на 11% — до 6,96 млн тонн, производство горячебрикетированного железа (ГБЖ) — на 9,1% — до 1,997 млн тонн.
Выпуск чугуна увеличился на 5,9% — до 737 тыс. тонн, стали — на 10,4% — до 1,26 млн тонн.
«Металлоинвест» — горно-металлургический холдинг, производитель товарного горячебрикетированного железа и стали, производитель и поставщик железорудной и металлизированной продукции. 100% акций компании принадлежит USM Holdings Алишера Усманова и структурам Владимира Скоча.