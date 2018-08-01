Банк «Санкт-Петербург» может провести buy back акций на $10 млн

"В ходе Дня инвестора в апреле этого года мы сказали рынку о неудовлетворенности рыночной ценой акций и возможном обратном выкупе. Завтра данный вопрос будет рассмотрен наблюдательным советом. Мы планируем, что банк потратит на приобретение акций около 10 миллионов долларов", — сказал он.

Баландин в апреле сообщил журналистам, что банк обсуждает возможность обратного выкупа акций при текущих ценах. Зампред банка тогда отмечал, что free float акций составляет около 35%, и проводить допэмиссию акций пока не планируется.

Банк «Санкт-Петербург» является крупнейшей кредитной организацией Северо-Западного региона России, основан в 1990 году.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня банк занимал 16-е место в банковской системе РФ с активами в размере 659,5 миллиарда рублей.