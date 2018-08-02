Группа Intesa Sanpaolo заработала за полгода почти 2,2 млрд евро

Чистая прибыль группы Intesa Sanpaolo по итогам II квартала составила 927 млн евро против 1,252 млрд в I квартале 2018 года. Такие данные консолидированной отчетности группы приводятся в релизе ее российской «дочки» — банка «Интеза»

Полугодовая прибыль группы, напротив, выросла, достигнув 2,179 млрд евро против 1,738 млрд за аналогичный период 2017 года.

В числе прочего в релизе указано, что операционный доход группы во II квартале составил 4,604 млрд евро (минус 4,3% по сравнению с I кварталом 2018 года), а по итогам полугодия — 9,416 млрд (плюс 6,1% по сравнению с первым полугодием 2017 года).

«Полугодовые результаты показывают, что банк твердо стоит на пути к достижению результатов, определенных в плане развития на 2018—2021 годы, в частности к тому, чтобы по итогам 2018 года увеличить чистую прибыль, которая в 2017 году составила 3,8 млрд евро», — подчеркивается в релизе.

По состоянию на 30 июня 2018 года сеть группы Intesa Sanpaolo насчитывает 5 659 филиалов, из которых 4 531 находится в Италии и 1 128 — за рубежом. Общая численность сотрудников — 94 829 человек.