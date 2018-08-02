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В детской поликлинике на Декабристов заработает мобильная приемная соцзащиты
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В детской поликлинике на Декабристов заработает мобильная приемная соцзащиты 

Управа района Отрадное 17 часов назад
Фото: Управа района Отрадное
В детской городской поликлинике № 110 во вторник, 21 августа, развернется мобильная приемная социальной защиты населения. Обратиться за консультацией к специалистам все желающие смогут с 10.00 до 12.00.
-Чаще всего москвичи обращаются в мобильные приемные с вопросами о мерах государственной социальной поддержки, социального обслуживания семей с детьми, а также с вопросами по социальным выплатам, — пояснили в УСЗН СВАО.
Напомним, детская городская поликлиника № 110 расположена по адресу: улица Декабристов, 39.
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