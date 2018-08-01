Растущий дефицит бюджета вынудит правительство США взять в этом квартале на 56 миллиардов долларов больше, чем ожидалось

Любопытно, что сумма близка к той, которую Россия продавала в американских казначейских бумагах в апреле и мае.

Ссылаясь на рост расходов и падение налоговых поступлений, правительство США займет больше всего денег со времен финансового кризиса 2008 года. Это четвертое по величине квартальное заимствование.

Ранее в этом году российское правительство сбросило 84 процента своих активов казначейских ценных бумаг США, опустившись из списка 33 крупнейших иностранных держателей суверенных облигаций США. Холдинги страны сократились с $ 96,1 млрд в марте до всего лишь $ 14,9 млрд в мае. Центральный Банк России объяснил сокращение портфеля облигаций опасениями по поводу различных рисков, в том числе финансовых, экономических и геополитических.

В то время представитель казначейства США сказал, что распродажа не будет иметь значительного влияния, добавив, что Казначейский рынок является самым глубоким и наиболее ликвидным в мире, а спрос остается устойчивым. По состоянию на май, иностранные государства держали более $6 трлн казначейских ценных бумаг США.

Рост государственных заимствований, как сообщается, обусловлен сокращением корпоративных налогов, а также увеличением расходов, что привело к росту дефицита бюджета.