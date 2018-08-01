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Китайский интернет-гигант Байду зафиксировал значительный рост выручки во втором квартале текущего года
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Китайский интернет-гигант Байду зафиксировал значительный рост выручки во втором квартале текущего года 

ИА Синьхуа 1 августа 2018
Пекин, 1 августа /Синьхуа/ — Благодаря устойчивому вложению инвестиций в сферу искусственного интеллекта /ИИ/ китайский интернет-гигант «Байду» /"Baidu"/ зафиксировал значительный рост выручки во втором квартале текущего года.
Общие доходы компании за этот отрезок времени составили 26 млрд юаней /примерно 3,93 млрд долл. США/ с приростом на 32 проц. против показателя того же периода прошлого года. При этом доходы от мобильных услуг остались главным источником поступлений компании. Об этом свидетельствуют данные неаудированной финансовой отчетности, опубликованной компанией в среду.
Доходы от интернет-маркетинга составили 21,1 млрд юаней, увеличившись на 25 проц. в годовом исчислении. Чистая прибыль компании составила 6,4 млрд юаней.
Финансовый директор компании Baidu Юй Чжэнцзюнь /Herman Yu/ объяснил ускорение роста выручки увеличением инвестиций в сферу ИИ, а также сильной синергией и отказом от непрофильного бизнеса.
Компания Байду ожидает, что ее общие доходы в третьем квартале текущего года составят от 27,37 млрд до 28,77 млрд юаней, в результате чего годовой прирост доходов составит от 23 проц. до 30 проц. -0-
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