Рост британской промышленности замедлился в июле

Москва, 1 августа — «Вести. Экономика». Британские заводы потеряли импульс роста в июле, а настроения производителей были самыми слабыми за последние два года, но данные вряд ли помешают Банку Англии повысить процентные ставки на следующий день.

Слабый внутренний спрос, отмеченный в индексе менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit/CIPS для производственного сектора Британии, стал еще одним признаком слабости британской экономики менее чем за восемь месяцев до выхода страны из состава ЕС

PMI снизился до своего второго минимального уровня с конца 2016 года в 54 пункта по сравнению с 54,3 в июне, средний прогноз опрошенных Reuters экономистов предполагал снижение до 54,2 пункта.

Роб Добсон , директор IHS Markit, сказал, что промышленный сектор, на долю которого приходится 10% британской экономики, в этом году не оказал значительного влияния на экономический рост в этом году.

"Финансовые рынки по-прежнему, похоже, рассчитывают на увеличение процентных ставок в августе", — сказал он.

"Однако если сочетание более слабого роста и смягчения ценового давления на процессы производства отразится на более широком секторе услуг, решение Банка Англии будет далеким от единодушного мнения, и они могут даже найти какую-то причину для паузы", — сказал он.

PMI для британской индустрии услуг должен быть опубликован в пятницу, но, скорее всего, будет показан политикам Банка Англии в преддверии принятия их решения о ставках.