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Fesco не получала запросов от акционеров по поводу возможных хищений
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Fesco не получала запросов от акционеров по поводу возможных хищений 

Rambler News Service 1 августа 2018
Фото: РЖД-Партнер
Компания Fesco не получала какие-либо запросы от своих акционеров, касающиеся возможных хищений в компании, сообщили RNS в компании.
«В компанию не поступали запросы акционеров с подобными вопросами. На недавно прошедшем ГОСА ДВМП, головной компании группы, открытом для всех акционеров, никто из присутствовавших не поднимал эту тему. Обращений также не поступало и по нашим специальным контактам противодействия коррупции. В настоящее время деятельность группы ведется в штатном режиме, при необходимости мы готовы предоставить правоохранительным органам все необходимые материалы и информацию», — отметила представитель компании.
Ранее сегодня следователь по делу компаний группы «Сумма» в ходе рассмотрения апелляционных жалоб на арест ее активов и компаний сообщил, что акционеры группы Fesco направили в Следственный комитет анонимное сообщение о хищениях денежных средств в группе.
«В адрес следственного департамента было получено анонимное заявление акционеров группы Fesco о фактах хищения денежных средств в компании», — сообщил он.
Он отметил, что данное обращение является одним из доказательств по делу братьев Магомедовых.
Представитель группы отметил, что не было представлено ни одного доказательства по делу о виновности Магомедовых.
«Нам не представлено ни одного доказательства виновности братьев Магомедовых. Следствие ссылается на информацию анонимных источников», — сказал представитель Fesco.
Следователь напомнил, что Магомедовы обвиняются, в том числе, в хищениях денежных средств в размере более 2,5 млрд рублей.
Зиявудин Магомедов является владельцем и председателем совета директоров группы компаний «Сумма», владеющей компаниями Fesco, 50% минус одна акция «Объединённой зерновой компании», компаниями «Глобалэлектросервис», «ИНТЭКС», «Стройновация» и 25,05% акций Новороссийского морского торгового порта.
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