Fesco не получала запросов от акционеров по поводу возможных хищений

Компания Fesco не получала какие-либо запросы от своих акционеров, касающиеся возможных хищений в компании, сообщили RNS в компании.

«В компанию не поступали запросы акционеров с подобными вопросами. На недавно прошедшем ГОСА ДВМП, головной компании группы, открытом для всех акционеров, никто из присутствовавших не поднимал эту тему. Обращений также не поступало и по нашим специальным контактам противодействия коррупции. В настоящее время деятельность группы ведется в штатном режиме, при необходимости мы готовы предоставить правоохранительным органам все необходимые материалы и информацию», — отметила представитель компании.

Ранее сегодня следователь по делу компаний группы «Сумма» в ходе рассмотрения апелляционных жалоб на арест ее активов и компаний сообщил, что акционеры группы Fesco направили в Следственный комитет анонимное сообщение о хищениях денежных средств в группе.

«В адрес следственного департамента было получено анонимное заявление акционеров группы Fesco о фактах хищения денежных средств в компании», — сообщил он.

Он отметил, что данное обращение является одним из доказательств по делу братьев Магомедовых.

Представитель группы отметил, что не было представлено ни одного доказательства по делу о виновности Магомедовых.

«Нам не представлено ни одного доказательства виновности братьев Магомедовых. Следствие ссылается на информацию анонимных источников», — сказал представитель Fesco.

Следователь напомнил, что Магомедовы обвиняются, в том числе, в хищениях денежных средств в размере более 2,5 млрд рублей.