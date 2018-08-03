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Риски падения биткоина до $5 тыс. усилились
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Риски падения биткоина до $5 тыс. усилились 

Прайм 17 часов назад
Фото: Прайм
В четверг, 2 августа, торги по биткоину закрылись небольшим снижением. «Бычий» отскок потерпел неудачу. За день до этого, в среду, 1 августа покупатели удержали оборону в районе $7450 за единицу самой популярной криптовалюты. Они отогнали продавцов к отметке $7717 за биткоин. В четверг они растеряли все заработанные очки, а в пятницу «сдулись»: всё, что купили от $7450, продали.
На момент написания материала биткоин торгуется в районе $7355 —это на 13% ниже максимума на отметке $8487, зафиксированного 25 июля на бирже Bitfinex.
Сегодня я опять подготовил дневной график, чтобы вам показать критические уровни, ниже которых опускаться не стоит. То, что рынок развернулся за один день до точки расчета, это радует. Не радует то, что фаза снижения должна продлиться до 23 августа, а падаем быстро. Цена вернулась к трендовой линии от $11633, которая была пробита 23 июля. Если дневная свеча закроется ниже $7230 за биткоин, то зафиксируется ложный пробой TR2. Потом её придется проводить через $8487, а для продавцов откроется дорога к $6800.
По последним расчётам с учетом актуальных котировок, «медвежья» фаза может затянуться до 27 августа. А биткоин уже стоит на отметке $7369, упав на 13% к 3 августа. Если продавцы снесут уровень $6800, то полетим сначала к $5745, а потом к $5325.
Сейчас линия TR2 и нижняя граница консолидации $7210 — $7718 оказывают покупателям поддержку, но ещё раз повторюсь: покупатели не хотят на падающем рынке входить через рыночные ордера. Защита ведется исключительно лимитными ордерами. Это очень беспокоит, потому что при бегстве с рынка можем уйти и ниже $5000 тыс.
График
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