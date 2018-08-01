Ещё
Искусственный интеллект Baidu повышается
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Искусственный интеллект Baidu повышается 

Прайм 1 августа 2018
Baidu отчиталась за 2-й квартал прибылью в $967 млн, или $2,74 на депозитарную расписку. Этот результат почти на 30% превзошел ожидания рынка.
Доходы компании выросли на 24,4%, до $4,07 млрд На рекламе она по-прежнему зарабатывает большую часть выручки, по итогам отчетного периода в этом сегменте показатель составил $3,18 млрд Благодаря активному развитию в направлении iQIYI другие направления бизнеса зафиксировали повышение выручки на 75%. Одновременно расходы на приобретение трафика увеличились на 9%, а на контент для платформы по стримингу iQIYI — сразу на 68%. Это негативно сказывается на маржинальности. На этом фоне мы прогнозируем снижение маржи чистой прибыли до конца года с текущих 24,5% до 21–23%. Однако полагаем, что это снижение будет временным, так как расходы на собственный контент окупятся в течение пяти лет за счет роста выручки и, как следствие, приведут к увеличению рентабельности.
Перспективным источником доходов для компании выглядит растущее направление автономного транспорта Apollo. Мы считаем, что Baidu может начать получать прибыль от этого бизнеса уже в следующем году. К 4 июля компания выпустила первый полностью автономный микроавтобус. По слухам, уже есть договоренности о запуске таких автобусов в Японии в 2019-м, что открывает большие перспективы перед компанией.
Мы ожидаем, что, благодаря развитию компетенций в области искусственного интеллекта и росту популярности стриминга, Baidu сохранит высокие темпы роста выручки в 25–30% в этом году.
Прайм: последние новости
ОБЗОР - Ситуация с урожаем и экспортом зерна из РФ: соберем меньше, продадим дороже Ставки Центробанков останутся низкими АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Трансфин-М" на уровне "А-(RU)", прогноз развивающийся
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение