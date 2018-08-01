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Минэкономразвития считает торговые войны одним из факторов снижения цен на нефть в июле
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Минэкономразвития считает торговые войны одним из факторов снижения цен на нефть в июле 

ТАСС 1 августа 2018
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Нефть в июле дешевела на фоне решения ОПЕК+ нарастить добычу и опасений рынка относительно перспектив глобального роста из-за разворачивающихся торговых войн, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики. Июль 2018 года».
"Цены на нефть в июле перешли к снижению после решения ОПЕК+ об увеличении добычи. Еще одним фактором снижения цен на нефть и другие сырьевые товары стали опасения участников рынка относительно перспектив глобального роста в условиях разворачивающихся торговых войн", — отмечает Минэкономразвития.
В июле цена на нефть марки Urals снизилась на 4,7% и на конец месяца составила $73,1 за баррель, уточняется в обзоре.
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