Минэкономразвития считает торговые войны одним из факторов снижения цен на нефть в июле

МОСКВА, 1 августа. / ТАСС /. Нефть в июле дешевела на фоне решения ОПЕК+ нарастить добычу и опасений рынка относительно перспектив глобального роста из-за разворачивающихся торговых войн, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики. Июль 2018 года».

"Цены на нефть в июле перешли к снижению после решения ОПЕК+ об увеличении добычи. Еще одним фактором снижения цен на нефть и другие сырьевые товары стали опасения участников рынка относительно перспектив глобального роста в условиях разворачивающихся торговых войн", — отмечает Минэкономразвития.

В июле цена на нефть марки Urals снизилась на 4,7% и на конец месяца составила $73,1 за баррель, уточняется в обзоре.