В МЭР назвали торговые войны одним из факторов снижения цены на нефть в июле

Одним из факторов снижения цен на нефть в июле стали опасения участников рынка относительно перспектив глобального роста в условиях торговых войн, следует из подготовленного Минэкономразвития документа «Картина экономики. Июль 2018 года».

«Еще одним фактором снижения цен на нефть и другие сырьевые товары стали опасения участников рынка относительно перспектив глобального роста в условиях разворачивающихся торговых войн», — считают в МЭР.

В ведомстве отметили, что «давление на конъюнктуру рынка оказали данные ОПЕК о резком увеличении добычи нефти в Саудовской Аравии в июне (более чем на 400 тыс. барр. /сутки)».

В МЭР напомнили, что производство нефти в США продолжает увеличиваться.

«В то же время перебои с поставками нефти в Канаде, Венесуэле и Иране, закрытие нефтяных портов в Ливии и забастовки нефтяников в Норвегии оказывали поддержку ценам на нефть», — добавили в МЭР.