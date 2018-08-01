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В МЭР назвали торговые войны одним из факторов снижения цены на нефть в июле
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В МЭР назвали торговые войны одним из факторов снижения цены на нефть в июле 

Rambler News Service 1 августа 2018
Одним из факторов снижения цен на нефть в июле стали опасения участников рынка относительно перспектив глобального роста в условиях торговых войн, следует из подготовленного Минэкономразвития документа «Картина экономики. Июль 2018 года».
«Еще одним фактором снижения цен на нефть и другие сырьевые товары стали опасения участников рынка относительно перспектив глобального роста в условиях разворачивающихся торговых войн», — считают в МЭР.
В ведомстве отметили, что «давление на конъюнктуру рынка оказали данные ОПЕК о резком увеличении добычи нефти в Саудовской Аравии в июне (более чем на 400 тыс. барр. /сутки)».
В МЭР напомнили, что производство нефти в США продолжает увеличиваться.
«В то же время перебои с поставками нефти в Канаде, Венесуэле и Иране, закрытие нефтяных портов в Ливии и забастовки нефтяников в Норвегии оказывали поддержку ценам на нефть», — добавили в МЭР.
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