Идут нарасхват. Акции «Роснефти» — одни из самых популярных среди компаний ТЭК

Троекратный рост

«Роснефть» уже приучила инвесторов к тому, что ее акции растут быстрыми темпами. По словам аналитика «Атона» Александра Корнилова, компания сейчас — один из лидеров на бирже, ведь с начала года ее бумаги прибавили в цене 43,7%. Больше только у «Татнефти» — 50,7%, а все остальные компании российского ТЭК далеко позади, включая «Газпром» , чьи акции выросли на 10,2%, — самый низкий показатель в отрасли.

Что касается бумаг зарубежных компаний, они, по слова Корнилова, отстают еще сильнее. «Акции Total с начала года подорожали на 18%, ВР — на 7,2%, бумаги Shell — на 2,4%, а ExxonMobil вообще подешевели на 2,5%», — отметил он.

Тем не менее у сегодняшнего роста акций «Роснефти» есть конкретный повод. Им, по мнению биржевых экспертов, стал выпущенный вчера финансовый отчет одного из ее акционеров — компании BP. Британцы сообщили, что во втором квартале этого года чистая прибыль, приходящаяся на их долю в «Роснефти» (19,75%), выросла почти в три раза — до 766 млн долларов.

По словам старшего аналитика БКС Сергея Суверова, цифры из отчета BP обещают, что EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации — прим. ред.) «Роснефти» лишь за один второй квартал может сравняться с показателем за весь предыдущий год. «Это позволит компании выплатить неплохие промежуточные дивиденды и показать хорошую дивидендную доходность», — уверен он, добавляя, что вместе с планируемым компанией обратным выкупом акций (buyback) ее отчет за второй квартал может дать толчок дальнейшему росту капитализации «Роснефти».

С этим согласен и начальник аналитического отдела «Альпари» Александр Разуваев . «ВР учитывает показатели „Роснефти“ по методу долевого участия. Таким образом, общая чистая прибыль компании во втором квартале может составить 3,9 млрд долларов», — отметил он.

Привлекательные дивиденды

«Роснефть» и до этого радовала владельцев акций компании уровнем прибыли и выплатой дивидендов. По итогам прошлого года она увеличила объем выплат акционерам на 75% по сравнению с 2016 годом, направив на это в общей сложности 111,1 млрд рублей.

На последнем годовом общем собрании акционеров компании член совета директоров НК «Роснефть», глава BP Роберт Дадли завил, что удовлетворен текущем уровнем дивидендов компании, который составляет 50% от прибыли. «Это очень здоровый уровень, — сказал он. — И нам бы хотелось, чтобы компания не только распределяла средства как дивиденды, но и имела капитал для инвестиций, поэтому мы очень удовлетворены уровнем дивидендов».

Главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин тогда же отметил, что в этом году доходы акционеров могут вырасти еще больше. «Не исключаю, что в 2018 году мы увидим материальный рост дивидендных выплат, — предварительные данные прошедших месяцев предполагают двукратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей от соответствующего уровня 2017 года», — сказал он.

Другим важным моментом стала новая стратегия компании, делающая ее привлекательной для инвестирования. Так, в мае «Роснефть» объявила о своих планах снизить на 20% целевой уровень капитальных затрат, сократить не менее чем на 500 млрд рублей совокупную долговую нагрузку и запустить программу обратного выкупа своих акций на 2 млрд долларов. «Инициатива реализуется в дополнение к уже утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО и направлена на повышение доходности для акционеров и улучшение инвестиционной привлекательности „Роснефти“», — отметил представитель компании.

Успехи «Роснефти» оценили не только российские, но и зарубежные участники рынка. Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs отметили, что бумаги «Роснефти» могут стать самыми привлекательными среди всего российского ТЭК. По их прогнозу, компания сможет ежегодно увеличивать выплату дивидендов как минимум на 15%, в результате чего доходность бумаг к 2020 году достигнет 10% — абсолютного рекОрда» *запрещены в РФ">орда среди компаний нефтегазового сектора.

В отчете Goldman Sachs обращается внимание на то, что режим активного инвестирования компании в 2016 году, который объяснялся низкими ценами на нефть, сменился совершенно иной стратегией. «Нынешнее предпочтение руководства отдается рационализации портфеля и дальнейшему повышению операционной эффективности компании», — отмечает Goldman Sachs.

По итогам прошлого года выручка «Роснефти» увеличилась более чем на 20%, превысив планку 6 трлн рублей, или 106 млрд долларов. Чистая прибыль компании выросла более чем на 27%, до 222 млрд рублей. Неудивительно, что агентство Moody’s присвоило «Роснефти» кредитный рейтинг инвестиционного уровня, а крупнейшее российское агентство «Эксперт РА» — наивысший рейтинг кредитоспособности.