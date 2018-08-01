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Москоммерцбанк сообщил о реорганизации банков-акционеров
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Москоммерцбанк сообщил о реорганизации банков-акционеров 

Банки.ру 1 августа 2018
В Казахстане завершено присоединение Казкоммерцбанка к Народному Банку. Об этом в среду сообщается на сайте Москоммерцбанка, российской «дочки» Казкоммерцбанка.
«28 июля 2018 года был подписан передаточный акт и завершено присоединение АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана». Указанный передаточный акт является юридическим оформлением факта передачи Народному Банку всего имущества, всех прав и обязательств Казкоммерцбанка в рамках добровольной реорганизации Народного Банка и Казкоммерцбанка в форме присоединения Казкоммерцбанка к Народному Банку», — говорится в релизе.
Как уточняется, соответствии с решениями акционеров были размещены 758 687 723 простые акции Народного Банка среди акционеров Казкоммерцбанка (за исключением Народного Банка) в обмен на простые акции Казкоммерцбанка. Этому предшествовало получение предварительного разрешения от Нацбанка Казахстана.
Из релиза Москоммерцбанка следует, что теперь его единственным акционером является казахстанский Народный Банк. «Дочерние организации Казкоммерцбанка становятся дочерними организациями Народного Банка», — указано в сообщении.
Согласно данным на сайте ЦБ РФ, на 15 июня 2018 года у Казкоммерцбанка было 80,63% акций Москоммерцбанка, у Народного Банка Казахстана — 19,37%, при этом последнему напрямую принадлежало 72,95% акций Казкоммерцбанка.
Напомним, что ранее, в мае текущего года, объединились российские «дочки» вышеупомянутых казахстанских банков, причем процесс интеграции был «обратным»: НБК-Банк, дочерний банк Народного Банка Казахстана, был присоединен к Москоммерцбанку.
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