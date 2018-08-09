Достижение Apple капитализации в $1 трлн является своеобразной «черной» меткой всему рынку

Заканчивается сезон отчетности — главное позитивное событие последнего месяца. И как теперь жить дальше? Судя по вчерашним торгам, этим же вопросом задаются многие участники рынка. И к сожалению, четкого ответа пока нет. И главный вопрос, на который тоже нет ответа — надо ли слишком уж сильно бояться торговых войн. Пока участники рынка скорее делают вид, что перспективы нарастания напряженности в торговых отношениях США и Китая, США и Европы их пугают. Может, конечно и пугают, но на котировках это до сих пор не сильно сказывалось.

Вот и вчера, появление информации из Администрации президента о введении новых тарифов в отношении китайских товаров с 23 августа на общую сумму в 34 млрд долларов, конечно, умерило пыл быков, но с другой стороны все же не сильно прибавило сил медведям. В итоге мы получили абсолютно спокойные торги с проторговкой текущих уровней и минимальной активностью. Поскольку введение новых заградительных тарифов больше всего касается промышленных компаний, то именно они и страдают сейчас более всего. А вслед за ними страдает и промышленный индекс DJIA-30. Он оказался вчера в худшем положении, чем его младшие коллеги и снизился на «целых» 0,18%.

А вот зато индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ завершил вчера 7-ю подряд торговую сессию в плюсе и продолжает свой хоть и неспешный, но достаточно уверенный путь наверх. Ну и, наконец, индекс S&P500… Этот товарищ стоит в нерешительности и окапывается вблизи исторических максимумов, до которых по-прежнему рукой подать — менее 0,5%. Но… видит око да зуб неймет! И поэтому остается только копить силы для решительного штурма и ждать оказии.

На отраслевом уровне произошло четкое разделение. Акции компаний, работающие в реальных секторах — промышленном, потребительском, сырьевом — оказались под явным давлением продавцов. А вот акции компаний «виртуального» бизнеса, работающие прежде всего в технологическом и финансовом секторах, чувствовали себя чуть лучше и даже закрыли день в небольшом — до +0,2% — плюсе.

Особо стоит выделить вчера акции нефте— и газодобывающих и перерабатывающих компаний, которым пришлось очень несладко на фоне летящей в очередную пропасть нефти. И если потери нефтяных грандов — Exxon Mobil (XOM, —0,66%) и Chevron ( CVX , —1,04%) были относительно небольшими, то более мелкие компании пострадали гораздо сильней. Снижение их котировок превысило в среднем 2%. Единственный «крепкий орешек» среди них — это компания Southwestern Energy (SWN, +2,07%), акции которой после выхода квартальной отчетности еще неделю назад растут, растут и растут. За это время рост уже составил почти 15%, и в случае пробития важного уровня сопротивления в районе 5,6 долларов, дорога к уровням в 6-6,5 долларов будет открыта.

Ожидания рынка 9 августа

Что изменилось по сравнению со вчерашним днем? Да, собственно, ничего. Ситуация не ухудшилась — и это уже хорошо. Правда, и позитивных импульсов тоже не получено.

Рынки более-менее успокоились. И даже нефть после вчерашнего 3-х процентного падения пока решила передохнуть. Весь вопрос — надолго ли? Кроме того, Китай по-прежнему колбасит. Китайские фондовые индексы просто идут вразнос — плюс-минус 2% — легко и просто! К счастью, на сегодняшний день пришлось +2%! Так что это смело можно отнести в позитив сегодняшнего дня.

А вообще, обстановка в первой половине дня текущего четверга абсолютно спокойная, и пока не видно, что может стать хоть каким-то возбудителем спокойствия. Сезон отчетности уже почти сошел на нет, а вышедшая ночью отчетность от компаний Twenty-one century FOX (FOX) и CenturyLink судя по росту их котировок на премаркете вполне удовлетворила инвесторов.

Макроданные обычны для четверга — заявки на пособие по безработице, где все хорошо, и индекс цен производителей (PPI), от которого аналитики тоже ничего плохого точно не ждут.

Так что можно ожидать продолжения вялотекущего роста задыхающегося от старости рынка, который, несмотря на все трудности, все же еще имеет и желание, и даже некоторые возможности для покорения новых вершин. Последнее касается в первую очередь индексов NASDAQ и S&P500, которым для обновления исторических максимумов нужно подняться всего-то на 0,6% и 0,5% соответственно. Правда, дряхлым «бычкам» может и этот рост оказаться не под силу, и мы получим привычные плюс 0,2%. Посмотрим…

И вообще, текущее идиллическое затишье может быть весьма обманчивым. Об этом уже в течение чуть ли не всего последнего месяца постоянно и с завидным упорством предупреждают аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley . Сегодня с утра они выдали новую порцию «кошмар-кошмара», где указывают на значительное сужение количества растущих акций, на которых собственно и держится весь рост рынка, и считают, что текущий потенциал основных драйверов нынешнего роста — акций группы FAANG уже практически исчерпан, а достижение компанией Apple (AAPL) уровня капитализации в 1 трлн. долларов является своеобразной черной меткой всему рынку.

Ну и последнее… Это предупреждение всем фанатам Tesla. Как и ожидалось, позавчерашнее выступление Илона Маска в своем твиттере не прошло незамеченным американским регулятором. У SEC возникло много вопросов к Маску (впрочем, как и у всех остальных участников рынка!), и открыто расследование, которое может закончиться для Маска очень и очень большими неприятностями. И как вы думаете, как тогда поведут себя котировки акций Tesla?