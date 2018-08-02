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Капитализация Apple превысила триллион долларов
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Капитализация Apple превысила триллион долларов 

Пятый канал 2 августа 2018
Фото: Пятый канал
Компании Apple удалось побить более чем десятилетний рекорд. Стоимость самой дорогой компании в мире превысила триллион долларов, то есть 63,5 триллиона рублей. Стоимость одной акции корпорации на сегодня составляет около 207 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Nasdaq.
По информации MarketWatch, корпорация повторила рекорд нефтегазовой китайской компании PetroChina, установленный в 2007 году. Однако тогда позиции предприятия быстро снизились из-за обвала цен на нефть. Отмечается, что триллионную отметку Apple достигла благодаря хорошим показателями в финансовой отчетности за последнее полугодие.
Ранее Пятый канал рассказывал, что в новом iPhone появится вторая сим-карта.
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