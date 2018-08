«Оттава» продлила контракт со Стоуном на один год и 7,35 миллиона долларов

«Оттава» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Марком Стоуном. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на один сезон, за который он заработает 7,35 миллиона долларов.

Он выступает за клуб с 2012 года. «Оттава» выбрала его на драфте-2010 под общим 178 номером в шестом раунде. В НХЛ он провел 307 матчей и набрал 249 (95+154) очков.

News Release: The #Sens have signed forward Mark Stone to a one-year contract: https://t.co/G3ljt86sS5 pic.twitter.com/QQqMtbnb7b

— Ottawa Senators (@Senators) 3 августа 2018 г.