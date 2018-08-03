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Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле оказался хуже прогноза
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Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле оказался хуже прогноза 

Прайм 14 часов назад
Фото: Investing.com Россия
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле снизился до 55,7% с июньского уровня в 59,1%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора до 58,6%.
В то же время индекс занятости в секторе услуг страны в июле вырос до 56,1% с уровня июня в 53,6%.
Основанный в 1915 году ISM является крупнейшей в мире ассоциацией специалистов по поставкам — его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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