Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле оказался хуже прогноза

МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле снизился до 55,7% с июньского уровня в 59,1%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер , ожидали снижения индикатора до 58,6%.

В то же время индекс занятости в секторе услуг страны в июле вырос до 56,1% с уровня июня в 53,6%.

Основанный в 1915 году ISM является крупнейшей в мире ассоциацией специалистов по поставкам — его членами являются свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.