Apple приятно удивил инвесторов

Производитель гаджетов представил финансовые показатели за третий квартал 2018 года. Выручка Apple превысила 53 млрд долларов — это на 17% больше прошлогоднего квартального результата.

Чистая прибыль составила 11,5 млрд Акции в моменте прибавили более 3%. На фоне недавнего 20-процентного обвала акций Facebook и Twitter, а также опасений по поводу нового дотком-пузыря, результаты Apple превзошли ожидания аналитиков.

Как шутит в заголовке портал Quartz, «Apple спрашивает Уолл-стрит: какой еще IT-коллапс?». Однако технологическая компания технологической компании рознь, отмечает независимый аналитик Дмитрий Степанов

Дмитрий Степанов независимый аналитик «Компанию Apple все-таки не очень корректно сравнивать с Facebook и Twitter по той простой причине, что у последних очень не велика роль goodwill — это такие аморфные, пускай крупные, денежные потоки, которые не сильно привязаны к основным фондам, к производству, к ожиданию новых моделей и так далее. А в секторе технологичном у Apple нет таких конкурентов, какие мы видим среди социальных сетей, различных мессенджеров, приложений и так далее. И мы видим в такой ситуации, что Apple достаточно уверенно себя чувствует, предлагает интересные технические решения и строит компанию на будущее, имея высокую маржу в каждом устройстве. Очень высокая рентабельность, очень высокие продажи из года в год. Здесь, безусловно, бумаги остаются фаворитом, и они абсорбируют все свободные денежные потоки, которые хотят вкладывать средства в такие интересные решения. Поэтому, если рост будет сильным, может пройти коррекция, потому что это нормально, а вот именно какого-то обвального падения, я думаю, все-таки ожидать не стоит».

Правда, для Apple есть и не лучшие новости. Компания впервые с 2010 года опустилась на третье место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов по числу проданных девайсов. Об этом говорится в докладе IDC, Canalys and IHS Markit.

Лидером остается Samsung — 71 миллион устройств; второе место теперь у Huawei — 54 миллиона; у Apple — «бронза» с результатом в 41 миллион смартфонов за квартал. Насколько это плохие новости для Apple, рассуждает генеральный директор аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков

Денис Кусков генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily «Надо понимать, что все компании, работающие на рынке, — это компании, занимающиеся достаточно большим рядом устройств от ультрабюджетных до премиальных. Компания Apple сосредоточена исключительно на премиум-сегменте, если брать новые модели, и она не имеет возможности конкурировать с 30-ю, с 50-ю, 100 моделями других производителей. На рынке премиум-сегмента компания Apple не упускает свою нишу и даже увеличивает долю на рынке. Что касается компании Huawei, то компания достаточно активно работала последние десять лет и заслуженно смогла выйти из тени компании Samsung. Не вижу предпосылок каких-то проблем для компании Apple».

Впрочем, по прогнозу аналитиков, с выходом новых моделей этой осенью у Apple есть все шансы вернуться в топ-2 производителей смартфонов.