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В ЦБ рассказали, когда завершится объединение «Открытия» и Бинбанка
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В ЦБ рассказали, когда завершится объединение «Открытия» и Бинбанка 

РИА Новости 1 августа 2018
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Банк «Открытие» и Бинбанк, которые находятся на санации в Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС), завершат объединение в начале следующего года, сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев.
"Объединение «Открытия» и Бинбанка завершится в начале 2019 года", — сказал он.
Банк России в прошлом году взял на санацию через ФКБС «Открытие» и Бинбанк. В начале февраля регулятор объявил о решении объединить эти банки за исключением доли плохих активов, а в марте уточнял, что процесс объединения планируется провести до 1 апреля 2019 года.
Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов в начале июня в интервью РИА Новости говорил, что приватизация группы «Открытие», которая включает банк «Открытие», "Росгосстрах" и негосударственные пенсионные фонды, может быть проведена в 2021 году. Акции группы будут предложены широкому кругу инвесторов.
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