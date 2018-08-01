В ЦБ рассказали, когда завершится объединение «Открытия» и Бинбанка

"Объединение «Открытия» и Бинбанка завершится в начале 2019 года", — сказал он.

Банк России в прошлом году взял на санацию через ФКБС «Открытие» и Бинбанк. В начале февраля регулятор объявил о решении объединить эти банки за исключением доли плохих активов, а в марте уточнял, что процесс объединения планируется провести до 1 апреля 2019 года.