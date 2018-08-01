ЦБ рассчитывает продать Азиатско-Тихоокеанский банк до конца года

По его словам, АТБ не войдет ни в одну из санируемых сейчас Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) групп ("Открытие", объединяющееся с Бинбанком в начале 2019 года, а также Промсвязьбанк ). За август регулятор намеревается докапитализировать АТБ примерно на 10 миллиардов рублей (сейчас «дыра» в капитале составляет около 2,5 миллиарда), уточнил Поздышев.

После этого в сентябре АТБ будет выставлен на продажу на конкурсной основе, уточнил он. «Мы считаем, что частные банковские и небанковские группы будут заинтересованы в приобретении такого актива у ЦБ. Во-первых, ЦБ и УК ФКБС полностью проверили качество активов и внутренних процедур. Во-вторых, сам актив, на наш взгляд, является привлекательным», — отметил Поздышев. По его словам, после ввода временной администрации АТБ на данный момент является операционно прибыльным. При этом банк вряд ли будет продан по цене выше одного капитала, добавил Поздышев.

ЦБ отправил АТБ на санацию для предупреждения банкротства в конце апреля 2018 года, подчеркнув его региональную значимость для Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, регулятор указывал, что в отделениях банка населению продавались векселя родственной структуры, что приобрело форму финансовой пирамиды. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не объявлялся, банк продолжает работу.

Проблемы у АТБ начались с отзыва лицензии в конце 2016 года у его «дочки» — «М2М Прайвет банка». После регулятор предписал АТБ досоздать до 2018 года резервы почти на 8,9 миллиарда рублей. За 2017 год банк смог создать резервов на 75 процентов этой суммы, а в годовой отчетности банка уже выражалось сомнение о его непрерывной деятельности.