Ещё
ЦБ рассчитывает продать Азиатско-Тихоокеанский банк до конца года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

ЦБ рассчитывает продать Азиатско-Тихоокеанский банк до конца года 

Российская Газета 1 августа 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Банк России планирует продать санируемый Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) до конца 2018 года. Об этом заявил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.
По его словам, АТБ не войдет ни в одну из санируемых сейчас Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) групп ("Открытие", объединяющееся с Бинбанком в начале 2019 года, а также Промсвязьбанк). За август регулятор намеревается докапитализировать АТБ примерно на 10 миллиардов рублей (сейчас «дыра» в капитале составляет около 2,5 миллиарда), уточнил Поздышев.
После этого в сентябре АТБ будет выставлен на продажу на конкурсной основе, уточнил он. «Мы считаем, что частные банковские и небанковские группы будут заинтересованы в приобретении такого актива у ЦБ. Во-первых, ЦБ и УК ФКБС полностью проверили качество активов и внутренних процедур. Во-вторых, сам актив, на наш взгляд, является привлекательным», — отметил Поздышев. По его словам, после ввода временной администрации АТБ на данный момент является операционно прибыльным. При этом банк вряд ли будет продан по цене выше одного капитала, добавил Поздышев.
ЦБ отправил АТБ на санацию для предупреждения банкротства в конце апреля 2018 года, подчеркнув его региональную значимость для Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, регулятор указывал, что в отделениях банка населению продавались векселя родственной структуры, что приобрело форму финансовой пирамиды. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не объявлялся, банк продолжает работу.
Проблемы у АТБ начались с отзыва лицензии в конце 2016 года у его «дочки» — «М2М Прайвет банка». После регулятор предписал АТБ досоздать до 2018 года резервы почти на 8,9 миллиарда рублей. За 2017 год банк смог создать резервов на 75 процентов этой суммы, а в годовой отчетности банка уже выражалось сомнение о его непрерывной деятельности.
Российская Газета: последние новости
Facebook зафикировал попытки повлиять на промежуточные выборы в США Мантуров: Невзирая на санкции, российская металлургия пошла в рост Нефть дорожает на опасениях перебоев поставок из стран Персидского залива
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение