ЦБ прогнозирует рост прибыли банковской системы в 2018 году в 1,5 раза

Василий Поздышев. Прибыль банковского сектора в 2018 году может составить 1,2-1,3 трлн рублей, сообщил журналистам зампред ЦБ

По итогам 2017 года прибыль банковского сектора составила 790 млрд рублей, таким образом ЦБ ожидает роста данного показателя в 1,5-1,6 раза.

«Я думаю, что прибыль II полугодия будет больше, чем прибыль I полугодия. Прибыль всей банковской системы на конец года можно оценивать где-то в 1,2-1,3 трлн рублей», — сказал он.

Поздышев отметил, что «сама по себе генерация прибыли банками в этом году выше, чем в прошлом».

«Единственным фактором, который снижает прибыль банковской системы, является формирование банков, которые находятся на финансовом оздоровлении, резервов. Большинство этих резервов за I полугодие, сформированы», — добавил зампред ЦБ.

Ранее сообщалось, что прибыль банковского сектора за январь-июнь 2018 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 18% и составила 634 млрд рублей.

Отмечалось, что без учета показателей санируемых кредитных организаций прибыль банковского сектора за шесть месяцев 2018 года составила 880 млрд рублей.