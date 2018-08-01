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ЦБ прогнозирует рост прибыли банковской системы в 2018 году в 1,5 раза
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ЦБ прогнозирует рост прибыли банковской системы в 2018 году в 1,5 раза 

Rambler News Service 1 августа 2018
Фото: dp.ru
Прибыль банковского сектора в 2018 году может составить 1,2-1,3 трлн рублей, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.
По итогам 2017 года прибыль банковского сектора составила 790 млрд рублей, таким образом ЦБ ожидает роста данного показателя в 1,5-1,6 раза.
«Я думаю, что прибыль II полугодия будет больше, чем прибыль I полугодия. Прибыль всей банковской системы на конец года можно оценивать где-то в 1,2-1,3 трлн рублей», — сказал он.
Поздышев отметил, что «сама по себе генерация прибыли банками в этом году выше, чем в прошлом».
«Единственным фактором, который снижает прибыль банковской системы, является формирование банков, которые находятся на финансовом оздоровлении, резервов. Большинство этих резервов за I полугодие, сформированы», — добавил зампред ЦБ.
Ранее сообщалось, что прибыль банковского сектора за январь-июнь 2018 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 18% и составила 634 млрд рублей.
Отмечалось, что без учета показателей санируемых кредитных организаций прибыль банковского сектора за шесть месяцев 2018 года составила 880 млрд рублей.
В мае зампред ЦБ Ольга Полякова также говорила журналистам, что Банк России ожидает роста прибыли банковского сектора по итогам 2018 года.
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