Независимый топливный союз подсчитал убытки АЗС от диспаритета цен

Диспаритет розничных и оптовых цен на топливо в России в мае привел к убыткам заправщиков в размере 12,7 миллиарда рублей, из которых большую часть — 9,3 миллиарда рублей — понесла розница вертикально интегрированных нефтекомпаний (ВИНК), остальное — 3,4 миллиарда — пришлось на независимых операторов.

Об этом сообщил Независимый топливный союз (НТС). Организация считает, что благодаря увеличению поставок топлива на бирже и снижению ставок акцизов с 1 июня диспаритет цен сократился и маржинальность АЗС вернулась из отрицательной зоны к нулевым значениям, но ситуацию на рынке союз все еще оценивает как тяжелую.

Проблему НТС видит в активности биржевых спекулянтов, которые занимаются перепродажей партий топлива с увеличением цены. 26 июля союз обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой принять меры, рассказал президент НТС Павел Баженов.