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Независимый топливный союз подсчитал убытки АЗС от диспаритета цен
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Независимый топливный союз подсчитал убытки АЗС от диспаритета цен 

Российская Газета 1 августа 2018
Фото: Российская Газета
Диспаритет розничных и оптовых цен на топливо в России в мае привел к убыткам заправщиков в размере 12,7 миллиарда рублей, из которых большую часть — 9,3 миллиарда рублей — понесла розница вертикально интегрированных нефтекомпаний (ВИНК), остальное — 3,4 миллиарда — пришлось на независимых операторов.
Об этом сообщил Независимый топливный союз (НТС). Организация считает, что благодаря увеличению поставок топлива на бирже и снижению ставок акцизов с 1 июня диспаритет цен сократился и маржинальность АЗС вернулась из отрицательной зоны к нулевым значениям, но ситуацию на рынке союз все еще оценивает как тяжелую.
Проблему НТС видит в активности биржевых спекулянтов, которые занимаются перепродажей партий топлива с увеличением цены. 26 июля союз обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой принять меры, рассказал президент НТС Павел Баженов.
Независимое агентство «Аналитика товарных рынков» в понедельник сообщало, что 3 августа на бирже (СПбМТСБ) пройдет совет секции «Нефтепродукты», где на голосование должны вынести ограничение выставления заявок на продажу топлива с использованием денежного обеспечения. Особенно заметка активность спекулянтов была 25 июля, когда число сделок с бензином Премиум-95 выросло почти в пять раз, писала ранее «РГ». Тогда на некоторых базисах топливо перепродавали по несколько раз, повышая цену.
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