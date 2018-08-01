Минфин не смог найти покупателей на госдолг РФ

Москва, 1 августа — «Вести. Экономика» Министерство финансов России прервало успешную серию размещений ОФЗ, не сумев сегодня продать инвесторам весь объем бумаг.

Минфин РФ на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий лишь на 28,1 млрд руб. при лимите в 35 млрд руб.

Впрочем, первый аукцион был успешным. Классические ОФЗ серии выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 г. были проданы в полном объем на сумму 15 млрд руб., при этом спрос оказался примерно вдвое выше предложения и составил 34,87 млрд руб.

А вот второй аукцион провалился. Более короткие бумаги серии 25083 с погашением в декабре 2021 года были проданы лишь на 13,081 млрд руб. при лимите 20 млрд руб. Спрос также оказался высоким — 38,37, однако заявки не были удовлетворены.

Как мы уже сказали, таким образом Минфин прервал успешную серию размещений. Возможно, на инвесторов повлияла угроза санкций, тем более, что "Русалу" сегодня было отказано в снятии ограничений. Возможно, не хватает спроса иностранных инвесторов, а локальные игроки не в силах удовлетворить предложение в нужных объемах.

Напомним, Минфин не раз высказывался о том, что планирует выполнить поставленный на этот года план заимствований, несмотря на провал во II квартале, когда удалось разместить менее половины от плана. Более того, ведомство планирует в следующем году нарастить объем займов с целью пополнения Фонда развития, проще говоря, для выполнения плана президента.

По этому поводу сегодня в Госдуме были сделаны замечания. Госдума РФ видит риски непривлечения заемных ресурсов в необходимых объемах и на приемлемых условиях при проведении государственных заимствований для наполнений инфраструктурного фонда (Фонд развития), сообщает "Интерфакс" . Соответствующие замечания к основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы опубликованы на сайте комитета по бюджету и налогам Госдумы. Сам документ был представлен правительством в рамках парламентских слушаний в начале июля. Комитет в своем отзыве напоминает, что для стимулирования экономического роста с 2019 года создается Фонда развития. Средства Фонда развития будут направляться на финансирование государственных программ в соответствии с порядком, который установит правительство РФ . Финансироваться фонд будет за счет дополнительных государственных заимствований в течение ближайших шести лет, до достижения в 2024 году суммы 3,5 трлн рублей.

"Необходимо отметить, что значительное увеличение объемов государственных заимствований вследствие создания Фонда развития может привести к рискам непривлечения заемных ресурсов в необходимых объемах и на приемлемых условиях", — говорится в отзыве комитета. Кроме того, в документе отмечается, что прогнозируемое в 2021 году ослабление российского рубля может способствовать некоторому росту процентных ставок на российском рынке государственных ценных бумаг.

В связи с этим в комитете считают, что в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики должны найти отражение планы по осуществлению государственных заимствований в целях формирования Фонда развития. Кроме того, комитет обращает внимание на проблему «бесконтрольного размещения» бюджетных взносов в уставные капиталы юридических лиц на счетах в коммерческих банках.

Речь идет о бюджетных субсидиях, которые в виде имущественного взноса предоставляются компаниям на различные цели. Дума предлагает ввести прямой запрет на использование таких субсидий для получения дохода, в том числе путем размещения их на финансовом рынке.