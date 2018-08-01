Американская нефть приросла сланцем

Запасы нефти в США выросли за неделю сразу на 5,6 млн баррелей (всего около 400 млн), дистиллятов — на 2,9 млн баррелей. Это сообщение Американского института нефти (API) смутило инвесторов и повлияло на биржевые котировки: фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели до $72,5 за баррель. Поскольку запасы чёрного золота увеличились во многом благодаря усилиям американских сланцевых компаний, эксперты вновь задались вопросом: какое влияние на мировой рынок — в ближайшей и отдалённой перспективе — может оказать растущее производство сланцевой нефти в США. Сегодня оно приближается к 60% объёмов, выдаваемых всей нефтяной индустрией страны.

США добывают много

Добыча нефти в США не изменилась, составив 10,9 млн баррелей в сутки (б/с), передаёт API. Эта цифра полностью согласуется с расчётом Международного энергетического агентства (IEA), накануне пересмотревшего прогноз роста нефтедобычи в США на 2018 и 2019 годы в сторону повышения. Это, считает IEA, произойдёт за счёт наращивания производства сланцевой нефти в Пермском бассейне и штате Нью-Мексико. К 2025 году, по оценкам IEA, добыча нефти в США, в основном за счёт сланцевого сектора, достигнет 16,8 млн б/с. Ранее президент Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал ОПЕК , обвинив картель в искусственном завышении цен на нефть, что приводит к подорожанию бензина в Америке.

Добыча нефти на сланцевом месторождении, США С темой американского «сланцевого бума» по-прежнему связана масса мифов. Один из них — запасы месторождений, якобы, бездонные. Однако, согласно последним данным, в Пермском бассейне (штаты Нью-Мексико и Техас) они достигают всего 3,8 млрд баррелей, а формации Игл Форд и Баккен (Северная Дакота) могут располагать 5 млрд баррелей каждая. Для сравнения: запасы на шельфовом месторождении Кашаган в Казахстане оцениваются в 35 млрд баррелей.

Проблемы отрасли

Ускоренное развитие в США сланцевой энергетики основывалось на наличии инновационных компаний и развитого финансового сектора, готового вкладываться в рисковые операции, а также на накоплении фундаментальных знаний и прикладных разработках в отрасли. Немаловажную роль сыграло и то обстоятельство, что собственником ресурсов недр являлся владелец земли, а не государство. Сегодня большая часть сланцевой нефти в США добывается на глубине двух-трёх километров в горных породах типа известняка и песчаника, обладающих низкой способностью отдавать углеводороды в процессе разработки. Бурение ведётся как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Такая нефть называется light tight oil (LTO).

Между тем добыча сланцевой нефти, её экономика кардинальной отличается от обычной своей себестоимостью. Ключевая особенность в том, что в начале «жизни» скважины происходит резкое наращивание объёмов, но уже через четыре-пять месяцев спад достигает 50%, а через год месторождение становится нерентабельным. Ввиду короткого жизненного цикла скважин добытчикам приходится увеличивать скорость, нормы бурения, что влечёт за собой увеличение операционных затрат. Отрасль остаётся высоко закредитованной, поэтому акционеры могут использовать период высоких цен не для наращивания добычи, а для выплат по кредитам и дивидендам. Большинству компаний по-прежнему необходим постоянный приток капитала от инвесторов для продолжения работы.

Сергей Хестанов , советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер»:

Однозначный и чёткий ответ на то, в какой степени перепады в добыче американской нефти влияют на мировой рынок, дать довольно сложно. Одновременно с действиями американских нефтяников их коллеги в других странах тоже предпринимают какие-то шаги, и это затрудняет анализ. Но некоторые закономерности понять можно. Во-первых, осенью 2014 года, когда сильно выросла добыча сланцевой нефти в США, мы увидели падение цен с уровня выше $100 за баррель до своего минимума в $27 за баррель в начале 2015 года. Но стоимость добычи сланцевой нефти высокая, поэтому добыча у сланцевых производителей быстро снизилась. Это позволило ценам вновь вырасти. Сейчас, за счёт того, что цена на нефть держится на высоком уровне, наблюдается ренессанс добычи сланцевой нефти. Основной вопрос — при какой цене на нефть добыча сланцевых производителей начнёт снижаться. Это, к сожалению, спрогнозировать сложно. Очень ориентировочно, эта цифра находится в диапазоне от $35 до $70 за баррель. Мне кажется, что эти краткосрочные колебания в большей степени связаны с изменением позиции спекулянтов, чем с сильными колебаниями сланцевой добычи.