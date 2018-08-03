Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite не изменился

Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги пятницы падением секторов.

На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite не изменился на 0,00%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Lampsa Hellenic Hotels SA (AT:LAMr), которые не изменились на 0,0000 п. (0,00%), закрывшись на отметке в 18,6000. Котировки Jumbo SA (AT:BABr) не изменились на 0,000 п. (0,00%), завершив торги на уровне 13,840. Бумаги EFG Eurobank Ergasias (AT:EURBr) не изменились на 0,0000 п. (0,00%), закрывшись на отметке 0,8435.

Лидерами падения стали акции Lampsa Hellenic Hotels SA (AT:LAMr), цена которых не изменилась на 0,0000 п. (0,00%), завершив сессию на отметке 18,6000. Акции Jumbo SA (AT:BABr) не изменились на 0,000 п. (0,00%), закрывшись на уровне 13,840, а EFG Eurobank Ergasias (AT:EURBr) на 0,0000 п. (0,00%) и завершили торги на отметке 0,8435.

На фондовой бирже Афин количество подешевевших бумаг (2) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,43%, или 5,20, достигнув отметки $1.214,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,30%, или 0,21, до $68,75 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,31%, или 0,23, до отметки $73,22 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,01% до 1,1584, а котировки EUR/GBP повысились на 0,19%, достигнув отметки 0,8918.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,05% до 95,05.