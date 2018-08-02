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Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 0,75%
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Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 0,75% 

Investing.com Россия 12 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских услуг, телекоммуникаций и финансов.
На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite упал на 0,75%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Intralot (AT:INLr), которые подорожали на 0,044 п. (6,29%), закрывшись на отметке в 0,744. Котировки Elastron SA (AT:ELSRr) выросли на 0,0400 п. (2,96%), завершив торги на уровне 1,3900. Бумаги Techn Olympic (AT:OLYr) выросли в цене на 0,050 п. (2,58%), закрывшись на отметке 1,990.
Лидерами падения стали акции Selonda Aquaculture SA (AT:SELr), цена которых упала на 0,0048 п. (4,81%), завершив сессию на отметке 0,0950. Акции EFG Eurobank Ergasias (AT:EURBr) поднялись на 0,0290 п. (3,32%), закрывшись на уровне 0,8435, а Athens Water (AT:EYDr) снизились в цене на 0,13 п. (2,29%) и завершили торги на отметке 5,55.
На фондовой бирже Афин количество подешевевших бумаг (54) превысило количество закрывшихся в плюсе (48), а котировки 16 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,42%, или 5,10, достигнув отметки $1.222,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,03%, или 0,70, до $68,36 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,47%, или 0,34, до отметки $72,73 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,39% до 1,1614, а котировки EUR/GBP повысились на 0,35%, достигнув отметки 0,8914.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,37% до 94,81.
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