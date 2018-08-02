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В иранских городах проходят антиправительственные акции
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В иранских городах проходят антиправительственные акции 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Акции протеста прошли в нескольких городах Ирана из-за экономических проблем в стране, сообщают иранские СМИ.
Агентство IRNA сообщила о незаконных акциях протеста в городе Шираз — административном центре провинции Фарс. Люди собрались на перекрестке Керима-хана Зенда. Между некоторыми участниками и полицией проходили стычки. Число участников агентство не называет, однако отмечает, что на данный момент на улицы города вернулось спокойствие.
Агентство Tasnim сообщило об акции в четверг утром еще в одном административном центре — в городе Мешхед на северо-востоке страны. Недовольство местных жителей, как и в первом случае, по данным СМИ, было связано с экономическими проблемами, осложнившимися условиями жизни и ростом цен. Акция завершилась после беседы участников с представителями властей.
В социальных сетях также публикуется информация о демонстрациях в таких городах Ирана, как Исфахан, Кередж, проходивших в течение последних двух дней. В СМИ проходила информация о протестных собраниях в городах Сари и Ахваз.
Наличие проблем в экономике страны ранее признавал президент Ирана Хасан Роухани, отмечая, что отчасти с ними связаны проходившие в конце декабря 2017 — начале 2018 года протесты в Иране. Президент говорил и о наличии проблемы безработицы в стране.
Также в течение нескольких последних месяцев в стране наблюдается резкое ослабление местной валюты — неофициальная стоимость доллара в конце июля превысила, по сообщениям СМИ, отметку в 100 тысяч риалов, в то время как еще в марте она не превышала 50 тысяч.
Иранские парламентарии уже требовали от Роухани отставки нескольких министров, отвечающих за экономический круг вопросов развития страны. В администрации президента отмечали, что в правительстве будут произведены изменения. Кроме того, парламент Ирана дал президенту страны месяц, чтобы отчитаться по действиям правительства по преодолению экономических проблем.
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