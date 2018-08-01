Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 0,78%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов сырья, здравоохранения и телекоммуникаций.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 поднялся на 0,78%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Valmt (HE:VALMT), которые подорожали на 0,88 п. (4,96%), закрывшись на отметке в 18,63. Котировки Upm-kymmene (HE:UPM) выросли на 0,66 п. (2,17%), завершив торги на уровне 31,02. Бумаги Wärtsilä b (HE:WRT1V) выросли в цене на 0,33 п. (1,78%), закрывшись на отметке 18,82.

Лидерами падения стали акции Outokumpu oyj (HE:OUT1V), цена которых упала на 0,0880 п. (1,52%), завершив сессию на отметке 5,7120. Акции Metsa Board Oyj (HE:METSB) поднялись на 0,065 п. (0,73%), закрывшись на уровне 8,805, а Nordea Bank AB FDR (HE:NDA1V) снизились в цене на 0,050 п. (0,55%) и завершили торги на отметке 9,055.

На фондовой бирже Хельсинки количество подорожавших бумаг (87) превысило количество закрывшихся в минусе (56), а котировки 17 акций практически не изменились.

Котировки акций Valmt (HE:VALMT) выросли до исторического максимума, подорожав на 4,96%, 0,88 п., и завершили торги на отметке 18,63.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре потерял 2,30%, или 1,71, достигнув отметки $72,50 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 1,72%, или 1,18, до $67,58 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,50%, или 6,10, до отметки $1.217,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,25% до 1,1663, а котировки EUR/GBP упали на 0,19%, достигнув отметки 0,8892.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,14% до 94,46.