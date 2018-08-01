Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 0,06%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, минерального производства и горнодобывающей промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General упал на 0,06%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Panoro (LM:PML), которые подорожали на 0,004 п. (2,04%), закрывшись на отметке в 0,200. Котировки Buenaventura (LM:BVN) выросли на 0,140 п. (1,02%), завершив торги на уровне 13,820. Бумаги Enel Distribucion Peru SAA (LM:ENE) выросли в цене на 0,060 п. (0,98%), закрывшись на отметке 6,150.

Лидерами падения стали акции Atacocha (LM:ATB), цена которых упала на 0,035 п. (7,87%), завершив сессию на отметке 0,410. Акции Sociedad Minera el Brocal SAA (LM:BRO) поднялись на 0,500 п. (6,25%), закрывшись на уровне 7,500, а Trevali Mining (LM:TV) снизились в цене на 0,020 п. (3,23%) и завершили торги на отметке 0,600.

На фондовой бирже Лимы количество подешевевших бумаг (8) превысило количество закрывшихся в плюсе (5), а котировки 10 акций практически не изменились.

Котировки акций Enel Distribucion Peru SAA (LM:ENE) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 0,98%, 0,060 п., и завершили торги на отметке 6,150.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 1,63%, или 1,12, достигнув отметки $67,64 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 2,13%, или 1,58, до $72,63 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,50%, или 6,10, до отметки $1.217,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN выросла на 0,06% до 3,2729, а котировки EUR/PEN упали на 0,32%, достигнув отметки 3,8176.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,14% до 94,46.