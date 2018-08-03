Европейские биржи закрылись ростом на корпоративной отчетности

МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Европы в пятницу закрыли торги в «зеленой» зоне на данных отчетности местных компаний, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 1,1% — до 7659,1 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 5478,98 пункта, немецкий DAX — на 0,55%, до 12615,76 пункта.

Акции британского банка Royal Bank of Scotland Group Plc ( RBS ) завершили торговую сессию ростом на 3,08% после публикации полугодовой отчетности. Чистая прибыль банка за период снизилась на 5,4%, до 888 миллионов фунтов стерлингов (1,2 миллиарда долларов), однако инвесторы обратили внимание на то, что RBS намерен впервые за 10 лет выплатить промежуточные дивиденды в размере 2 пенса на акцию.

На 2,3% по итогам торгов подорожали бумаги французского банковского гиганта Credit Agricole, который сообщил о росте прибыли за первое полугодие на 4,4% в годовом выражении, до 2,292 миллиарда евро. Выручка Credit Agricole в январе-июне увеличилась на 7,1%, до 10,081 миллиарда евро.

Поддержали европейские индексы и корпоративные новости. Нидерландская пивоваренная компания Heineken в пятницу сообщила, что подписала соглашение с китайской China Resources Beer (CR Beer) о партнерстве на сумму в 24,3 миллиарда гонконгских долларов (около 3,1 миллиарда долларов США). Компании планируют сотрудничать в материковом Китае, Гонконге и Макао. Бумаги Heineken закрыли торги ростом на 2,3%.