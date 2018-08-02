Рынок акций Германии закрылся падением, DAX 30 снизился на 1,50%

Investing.com — Фондовый рынок Германии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, химической промышленности и транспорта и логистики.

На момент закрытия на Франкфуртской фондовой бирже DAX 30 упал на 1,50%, индекс MDAX опустился на 0,61%, индекс TecDAX подешевел на 0,49%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DAX 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Fresenius SE Vz (DE:FREG), которые подорожали на 1,540 п. (2,31%), закрывшись на отметке в 68,200. Котировки Infineon Technologies AG (DE:IFXGn) выросли на 0,240 п. (1,09%), завершив торги на уровне 22,200. Бумаги Merck KGaA (DE:MRCG) выросли в цене на 0,54 п. (0,61%), закрывшись на отметке 89,58.

Лидерами падения стали акции Siemens AG Class N (DE:SIEGn), цена которых упала на 5,62 п. (4,69%), завершив сессию на отметке 114,20. Акции Commerzbank AG (DE:CBKG) поднялись на 0,331 п. (3,61%), закрывшись на уровне 8,834, а Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) снизились в цене на 0,364 п. (3,28%) и завершили торги на отметке 10,728.

В лидерах роста среди компонентов индекса MDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Metro Wholesale&Food Specialist AG (DE:B4B), которые подорожали на 9,72% до отметки 11,8000, NORMA Group AG (DE:NOEJ), которые набрали 2,63%, закрывшись на уровне 54,650, а также акции Osram Licht AG (DE:OSRn), которые повысились на 1,73%, завершив сессию на отметке 39,98.

Лидерами падения стали акции Hugo Boss AG (DE:BOSSn), которые снизились в цене на 7,81%, закрывшись на отметке 71,300. Акции компании Lanxess (DE:LXSG) потеряли 3,81% и завершили сессию на уровне 67,660. Котировки Rheinmetall AG (DE:RHMG) снизились в цене на 3,39% до отметки 99,360.

В лидерах роста среди компонентов индекса TecDAX по итогам сегодняшних торгов были акции SLM Solutions Group AG (DE:AM3D), которые подорожали на 7,92% до отметки 25,90, Draegerwerk AG&Co (DE:DRWG_p), которые набрали 3,58%, закрывшись на уровне 68,000, а также акции RIB Software AG (DE:RIB), которые повысились на 2,30%, завершив сессию на отметке 19,110.

Лидерами падения стали акции Pfeiffer Vacuum Technology AG (DE:PV), которые снизились в цене на 4,83%, закрывшись на отметке 130,00. Акции компании Morphosys (DE:MORG) потеряли 4,83% и завершили сессию на уровне 108,400. Котировки Nordex SE (DE:NDXG) снизились в цене на 3,80% до отметки 9,368.

На Франкфуртской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (456) превысило количество закрывшихся в плюсе (245), а котировки 80 акций практически не изменились.

Индекс волатильности DAX New Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на DAX 30, вырос на 11,76% до отметки 17.43.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,38%, или 4,70, достигнув отметки $1.222,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,98%, или 1,34, до $69,00 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 1,37%, или 0,99, до отметки $73,38 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,38% до 1,1616, а котировки EUR/GBP повысились на 0,27%, достигнув отметки 0,8907.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,34% до 94,78.