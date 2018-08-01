НРД обновил комитет пользователей услуг в соответствии с предписанием ФАС

МОСКВА, 1 августа. / ТАСС /. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московская биржа, ведет учет и хранение ценных бумаг в России) на две трети обновил комитет пользователей услуг — из 25 членов только девять человек из прежнего состава остались в нем, следует из сообщения НРД на сайте раскрытия информации.

"В основе нового подхода к формированию КПУ лежит методика, которую НРД специально разработал для обеспечения более справедливого представительства различных категорий клиентов в составе комитета. Эта методика, наряду с возможностью совершенствования иных механизмов учета интересов клиентов, предварительно обсуждалась НРД с заинтересованными лицами, в том числе с представителями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Банка России ", — говорится в сообщении НРД.

В начале июля ФАС обновила предписание НРД, выданное в 2011 году. В нем говорилось, что теперь входить в состав пользовательских комитетов смогут представители не менее трех четвертей потребителей услуг, без учета дохода, который они приносят НРД. Ранее эта норма была иной: не менее трех четвертей потребителей услуг, которые обеспечивают не менее 55% годового дохода НРД.

При этом по обновленному предписанию ФАС не могут составлять более одной четверти в составе комитета следующие лица: работники юридических лиц и физлица, аффилированные с НРД, работники и аффилированные лица компаний, работниками или аффилированными лицами которых являются члены набсовета НРД и юрлиц, входящих с такими компания в одну группу. Принимать решение о повышении или установлении тарифов на депозитарные услуги можно будет при одобрении большинством участников комитета в три четверти голосов, следует из предписания.

Почему нужны изменения

В 2011 году ФАС разрешила создание Московской биржи путем слияния двух бирж — РТС и ММВБ . В рамках этого объединения НРД покупал 100% акций «Депозитарно-клиринговой компании» (ДКК). Тогда же и было выдано предписание НРД.

ФАС указывает, что с тех пор многое изменилось. Например, НРД в 2012 году получил статус центрального депозитария России, в связи с чем номинальные держатели, которым ранее были открыты счета в реестрах владельцев ценных бумаг, перешли на обслуживание в НРД. Кроме того, ДКК было ликвидировано и свою работу на российском рынке прекратили дочерние компании крупнейших международных депозитариев (кастодианов): ING Bank, Deutsche Bank , UBS. Также ФАС указывает, что НРД стал получать 55% дохода от менее десяти крупнейший своих клиентов.