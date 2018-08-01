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Рынок акций Нидерландов закрылся падением, AEX снизился на 0,24%
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Рынок акций Нидерландов закрылся падением, AEX снизился на 0,24% 

Investing.com Россия 1 августа 2018
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, промышленности и финансов.
На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX подешевел на 0,24%.
В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции ArcelorMittal SA (AS:MT), которые подорожали на 0,620 п. (2,25%), закрывшись на отметке в 28,135. Котировки Akzo Nobel (AS:AKZO) выросли на 0,80 п. (1,01%), завершив торги на уровне 79,90. Бумаги Altice NV (AS:ATCA) выросли в цене на 0,03 п. (0,91%), закрывшись на отметке 2,88.
Лидерами падения стали акции Wolters Kluwer NV (AS:WLSNc), цена которых упала на 1,28 п. (2,48%), завершив сессию на отметке 50,28. Акции WFD Unibail Rodamco NV (AS:URW) поднялись на 3,15 п. (1,66%), закрывшись на уровне 186,70, а Royal Dutch Shell PLC Class A (AS:RDSa) снизились в цене на 0,430 п. (1,47%) и завершили торги на отметке 28,910.
На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (79) превысило количество закрывшихся в минусе (48), а котировки 12 акций практически не изменились.
Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, вырос на 2,59% до отметки 11.66.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 1,28%, или 0,88, достигнув отметки $67,88 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 2,08%, или 1,54, до $72,67 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,54%, или 6,60, до отметки $1.217,10 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,26% до 1,1662, а котировки EUR/GBP упали на 0,17%, достигнув отметки 0,8894.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,15% до 94,47.
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