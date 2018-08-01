«Сафмар» планирует продать до 15% акций «Сафмар Финансовые инвестиции»

Группа «Сафмар» выставила на продажу почти 15% компании «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ), говорится в сообщении компании.

«Сафмар» планирует продать до 16,7 млн обыкновенных акций компании, что составляет около 15% уставного капитала СФИ.

Отмечается, что акции будут предложены посредством ускоренного построения книги заявок, а в результате продажи акций СФИ не получит денежных средств.

Единственным глобальным координатором и букраннером продажи акций выступает « ВТБ Капитал ».

Доля участия компаний группы «Сафмар» в капитале СФИ составляет около 54,8% уставного капитала компании. В случае продажи пакета акций доля участия компаний группы в уставном капитале СФИ будет составлять примерно 39,8%.