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«Сафмар» планирует продать до 15% акций «Сафмар Финансовые инвестиции»
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«Сафмар» планирует продать до 15% акций «Сафмар Финансовые инвестиции» 

Rambler News Service 1 августа 2018
Группа «Сафмар» выставила на продажу почти 15% компании «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ), говорится в сообщении компании.
«Сафмар» планирует продать до 16,7 млн обыкновенных акций компании, что составляет около 15% уставного капитала СФИ.
Отмечается, что акции будут предложены посредством ускоренного построения книги заявок, а в результате продажи акций СФИ не получит денежных средств.
Единственным глобальным координатором и букраннером продажи акций выступает «ВТБ Капитал».
Доля участия компаний группы «Сафмар» в капитале СФИ составляет около 54,8% уставного капитала компании. В случае продажи пакета акций доля участия компаний группы в уставном капитале СФИ будет составлять примерно 39,8%.
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